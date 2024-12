„Rolnik szuka żony”. Adam ogłosił nowy związek w finale. Wiktoria: Nie jest to łatwe

Wiktoria, 23-latka, która zajmuje się 25-hektarowym gospodarstwem, zaprosiła na swoje włości trzech mężczyzn – Łukasza, Szymona oraz Adama. Ostatecznie to ten ostatni, 23-latek z Kujaw, który na co dzień pracuje w jednym z warszawskich rolniczych zakładów doświadczalnych, zdobył serce Wiktorii. Chociaż zgłaszając się do programu deklarował, że chciałby zbudować „związek, w którym jedna osoba jest wsparciem dla drugiej i nie ma między nimi żadnych tajemnic”, ostatnia rozmowa, którą odbył w Wiktorią, jasno dała widzom do zrozumienia, że ukrywał przed rolniczką, co naprawdę czuje. Nie chciał zbudować z nią związku. W finale podtrzymał swoją decyzję i zdradził też przed kamerami, że jest już w nowym związku.

– Jednak chyba bym się bał rzucić wszystko to, co do tej pory sobie zbudowałem – mówił Adam.

– Tylko że ja tego nie oczekiwałam, żeby Adam rzucił wszystko. Mieliśmy tylko poświęcać sobie weekendy. Nie musiałeś zmieniać miejsca zamieszkania, pracy, chodziło o widywanie się – odpowiedziała Wiktoria w rozmowie z Martą Manowską.

– To było ciężkie tak w dłuższej perspektywie – stwierdził.

„Rolnik szuka żony”. Adam znalazł nową dziewczynę i jednak się przeprowadził

Potem, na osobności przed kamerami Adam przyznał, że w jego życiu jednak trochę się pozmieniało. – Jednak się przeprowadziłem. Jestem w związku z inną dziewczyną, dwa miesiące jesteśmy razem. Układa się nam myślę, że dobrze – poinformował widzów.

Wiktoria dodała, że ma nadzieję, że Adam wyciągnie z tej sytuacji odpowiednie wnioski i nie potraktuje już w ten sposób żadnej innej kobiety. – Jednak na pewnym etapie życia wymaga się tej dojrzałości, a przede wszystkim szczerości. Nie było to łatwe, ale cieszę się, że już mam to za sobą. Chciałabym pójść do przodu – powiedziała.

– Czy można się przygotować na hejt, który się samemu sobie jak gdyby, na własne życzenie zrobiło? – pytał później jeszcze Adam. I faktycznie, także i pod nowymi materiałami z nim, zaroiło się od komentarzy niezadowolonych widzów.

„To już wiadome, że zostawił Wiktorię dla innej. Mega niepoważny, żałosny i fałszywy facet”; „Co za gość. Sam się zgłosił do programu co wiąże się z ewentualną zmiana swojego życia o 180 stopni”; „Dwa miesiące jest z inną dziewczyną, to szybko się uwinął... Strasznie się zawiodłam na jego osobie... Wyrachowana zachowanie i perfekcyjna gra na uczuciach Wiki. Wstyd”; „Niby nie wiedział sam co do swoich uczuć a tu nagle nowa dziewczyna”; „A mi się wydaje,że po tej rewizycie coś w domu Adama się niedobrego zadziało. Wiadomo,że ma gospodarstwo dziadków i ich pod opieką,może spanikował i bał się ich zostawić samych. W końcu wiele im zawdzięcza,bo go wychowali” – czytamy.

Wielu internautów stanęło jednak też w obronie Adama. „Wszyscy tak na niego naskakują, krytykują, a to życie po prostu. Chłopak uznał, że nie czuje nic do Wiktorii i się wycofał. Nie chciał ciągnąć czegoś co nie rokuje. Miał prawo”; „Wasze komentarze typu zgłosił się, już ma inną itp... Zgłosił się, to od razu musiał być z nią, czy chciał czy nie, bo go wybrała? Tak samo jak ona poznawała jego, on poznawał ją i może po prostu nie przypadła mu do gustu jak zaczął ją bliżej poznawać; może przerosły go jej szybkie plany, naciski? Może coś innego? Dziwię się komentarzom, które niosą zrozumienie tylko dla jednej ze stron. To ona mogła go poznać, gdyby jej nie odpowiadał, to byłoby ok, tylko ona ma prawo wyboru” – argumentują.

