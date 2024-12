Gwiazdor kultowej „Dynastii” nie żyje. Wayne Northrop miał 77 lat

Światowe media obiegła właśnie informacja, że nie żyje Wayne Northrop. Gwiazdor seriali „Dynastia” oraz „Dni naszego życia” zmarł w piątek 29 listopada w wieku 77 lat. Aktor przebywał w Motion Picture & Television Country House and Hospital w Woodland Hills i od sześciu lat zmagał się z chorobą Alzheimera.

Kariera i śmierć Wayne'a Northropa

Wayne Alan Northrop urodził się 12 kwietnia 1947 roku w Sumner w stanie Waszyngton w USA. Po studiach z zakresu komunikacji na Uniwersytecie Waszyngtońskim i zajęciach aktorskich w Seattle Community College przeniósł się do Los Angeles, by rozwijać aktorską karierę. W 1975 roku dołączył do Los Angeles Actors Theatre, co zaowocowało jego pierwszą telewizyjną rolą w odcinku „Police Story”.

W 1977 roku trafił na szklany ekran w sitcomie ABC „Eight Is Enough”, w którym wystąpił u boku Robina Williamsa i Marka Hamilla. Rozpoznawalność zapewniła mu z kolei rola w 1. oraz 7. sezonie opery mydlanej „Dynastia”. Zagrał w niej Michaela Culhane'a, tajemniczego szofera rodziny Carringtonów, który wdał się w romans z Fallon Carrington Colby (Pamela Sue Martin), a następnie z Amandą Carrington (Catherine Oxenberg).

Artysta stał się popularny, dzięki serialowi „Dni naszego życia”, w którym w latach 1981-1984 wcielił się w postać detektywa Romana Brady'ego. Wiadomo, że w 1991 powrócił do obsady na trzy lata, a w 2005 roku znowu pojawił się w produkcji, lecz tym razem jako doktor Alex North.

Prywatnie Wayne Northrop był mężem aktorki Lynn Herring, z którą doczekał się dwóch synów, Hanka (ur. 1991) i Grady’ego Lee (ur. 1993). Po jego śmierci, ukochana gwiazdora „Dynastii” w oficjalnym oświadczeniu przekazała: „Wydał ostatni oddech w ramionach swojej rodziny”. Podziękowała też organizacji charytatywnej The Motion Picture and Television Home, która od lat pomagała zmarłemu artyście.

„Wayne poruszył wielu ludzi swoim poczuciem humoru i dowcipem. Był moim mężem od 43 lat, a także najlepszym tatą w historii dla swoich dwóch synów, Hanka i Grady’ego. Spełniał się również jako farmer, który kochał swoje krowy, oraz przyjaciel wielu osób” – pisała.

