Na Max trafi reboot serialu „Odlotowe agentki”! Kultowa produkcja powraca

Kultowe „Odlotowe agentki” wracają w przezabawnych, pełnych akcji przygodach. Produkcja, której premiera odbyła się w 2001 roku, jest uwielbiana na całym świecie. Dla ekipy twórców najważniejsze było pozostanie wiernym podstawowym elementom tego świata oraz postaciom Sam, Clover i Alex. Styl wizualny jest gatunkowo taki sam jak styl oryginału: to klimat anime, niesamowicie odświeżony przez reżysera pierwotnej wersji, Stephane’a Berry’ego.

O czym będzie nowy sezon „Odlotowych agentek”? Oto wszystko, co wiemy!

To wyjątkowe trio: Sam, Clover i Alex, czyli trzy dziewczyny z Beverly Hills, które działają dla Światowej Organizacji Ochrony Ludzkości. W premierowym reboocie będą szukały balansu między życiem studenckim a działalnością szpiegowską na arenie międzynarodowej. Świeży sezon serialu zabierze agentki na najbardziej emocjonującą dotychczas misję: do Singapuru, gdzie będą czekać na nie nieznani wcześniej złoczyńcy. Nowe lokalizacje, gadżety i wrogowie to tylko niektóre z premierowych niespodzianek, których widzowie mogą oczekiwać od nadchodzącego sezonu.

– Uwielbiamy seriale z odważnymi postaciami kobiecymi w akcji – jedną z naszych podstawowych wartości jest promowanie inspirujących wzorów do naśladowania dla dziewcząt i pokazywanie, że mogą one być siłą napędową akcji serialu. „Odlotowe agentki” robią to w bardzo zabawny, lekki sposób. Sam, Clover i Alex są uroczymi nastoletnimi agentkami, ale są też nie do powstrzymania – żaden złoczyńca nie jest dla nich zbyt potężny, bo dziewczyny zrobią wszystko, aby uratować swoich przyjaciół. Jesteśmy bardzo przywiązane do gatunków komediowych. „Odlotowe agentki” są zabawne i nieustannie pakują się w komiczne sytuacje. Szczególnie Clover – jest przezabawna! To ekscytujący serial ze wspaniałymi, międzynarodowymi lokalizacjami i surrealistycznymi, wręcz niedorzecznymi złoczyńcami – zdradziły Kirsty Peart i Jess Kedwards, scenarzystki rebootu „Odlotowe agentki”.

Nadchodzi reboot serialu „Odlotowe agentki”! Tak wyglądają teraz Sam, Alex i Clover!

W premierowych odcinkach agentki spotkają wielkiego robota-pandę, który będzie chciał zamrozić cały Singapur. Czy po letniej przerwie będą w wystarczającej formie, aby pokonać nowego wroga? Na ulicach miasta pojawi się też inny przeciwnik – Fleja. Ale jak to możliwe, jeśli Fleja miał znajdować się w więzieniu? Szybko okaże się, że to kopia oponenta agentek, równie skuteczna pod względem siły zniszczenia. Bohaterki będą miały ręce pełne roboty!

Premiera 7. sezonu serialu „Odlotowe agentki” w poniedziałek 25 listopada w Cartoon Network. Emisja codziennie o 15:15. Serial dostępny będzie także na platformie Max.

