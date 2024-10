Obsada serialu „Gąska” ujawniona! Nowa polska komedia zauroczy widzów?

Serial „Gąska” opowiada o grupie pracowników supermarketu Gąska działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Pozwala z przymrużeniem oka zajrzeć na zaplecze typowego marketu ogólnopolskiej sieci, który każdy zna ze swojej okolicy i zobaczyć, co może się tam dziać, kiedy my spokojnie robimy w nim zakupy. Podana w lekkim tonie produkcja zawiera historie i momenty, które są zakorzenione w realiach życia w Polsce. Widzowie rozpoznają w niej postacie, które znają z własnego podwórka, a w samej fabule nie zabraknie nawiązań do popkultury, jak również odniesień do ważnych współcześnie tematów społecznych.

O czym będzie serial „Gąska”? Kto w obsadzie?

Widzowie serialu „Gąska” poznają losy 24-letniej Leny, która podejmuje pracę w Gąsce i próbuje odnaleźć́ się̨ w niezwykłej załodze. Na jej czele stoi ekscentryczny przedsiębiorca Włodek. Szybko okazuje się, że szef jest w stanie wygenerować tyle samo problemów, co centrala Gąski, więc trzeba połączyć siły z resztą ekipy, do której należą: była dresiara, a obecnie ambitna kierowniczka Domi, miły, lecz nieco irytujący Marek, doświadczona i pracowita Luba, sympatyczny ochroniarz po wyroku Kazik, czasem zbyt wylewna Madzia oraz fan teorii spiskowych nazywany przez wszystkich Młodym.

Oprócz stałej ekipy pracowników, sklep regularnie odwiedzają: Suzy, żona Włodka Małgorzata Socha oraz stały klient Romek, który jest tam codziennie i codziennie… kupuje to samo.

W rolę właściciela Gąski wciela się Tomasz Kot („Akademia Pana Kleksa”, „Zimna wojna”), a na ekranie będzie partnerować mu doborowa obsada, wśród której zobaczymy Magdalenę Koleśnik („Kruk”, „Ukryta sieć”, „Sweat”), Janusza Chabiora („Służby specjalne”, „Ślepnąc od świateł”, „Kołysanka”), Aleksandrę Grabowską („U Pana Boga w Królowym Moście”, „Infamia”), Mikołaja Śliwę („Zachowaj spokój”, „Skazana”), Julię Rosnowską („Odwilż”, „Drogi Wolności”), Tetianę Vashniewską („Bucza”, „Toptun”), Mariusza Urbańca („Apokawixa”, „Raport Pileckiego”), a także Małgorzatę Sochę („Przyjaciółki”, „BrzydUla”) i Rafała Maćkowiaka („Camera Cafe. Nowe parzenie”, „Gang Zielonej Rękawiczki”).

Galeria:

„Gąska” – obsada na zdjęciach z nowego polskiego serialu Prime Video

Osadzony w absurdalnej, ale z życia wziętej rzeczywistości, ośmioodcinkowy serial komediowy zadebiutuje 29 listopada wyłącznie na Prime Video.

Czytaj też:

4 dobre nowości na Netflix i 3 perełki od Max. Co warto obejrzeć?Czytaj też:

Hollywoodzki aktor wyznał, że jest ofiarą seryjnego mordercy. To zrobił mu John Wayne Gacy