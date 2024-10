Najlepsze seriale tego roku. Ranking dla wymagających widzów

Zastanawiasz się, co nowego warto obejrzeć? Poszeregowaliśmy najpopularniejsze tegoroczne seriale wedle ocen, przyznanych im przez widzów. Wybór jest spory – a to nawet jeszcze nie koniec 2024 roku. Te serie wyróżniają się oryginalnymi historiami i wyrazistymi postaciami, co sprawia, że warto je dodać do swojej listy do obejrzenia.

Najlepsze seriale 2024 roku. Tytuły najwyżej oceniane przez widzów

20. „Cisza na planie: Mroczna strona dziecięcej telewizji” – Max

Historia toksycznego świata telewizji dla dzieci z lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych.

19. „Martwi detektywi” – Netflix

Dwa nastoletnie duchy i jasnowidzka rozwiązują zagadki dla swoich nadnaturalnych klientów – aż pewnego dnia na ich drodze staje potężna czarownica.

18. „Maxton Hall – dwa światy” – Prime Video

Ruby odkrywa wielki sekret aroganckiego dziedzica fortuny, co prowadzi do burzliwych starć między nimi, które niespodziewanie przeradzają się w iskrzącą relację.

17. „Chłopiec pochłania wszechświat” – Netflix

Chłopak dorastający na przedmieściach Brisbane w latach 80. XX wieku mierzy się z okrutnymi przeciwnościami losu i zagrożeniami dla swojej rodziny.

16. „Nikt tego nie chce” – Netflix

Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?

15. „Eric” – Netflix

Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.

14. „Sugar” – Apple TV+

Tajemniczy, walczący z własnymi demonami prywatny detektyw bada sprawę zniknięcia ukochanej wnuczki hollywoodzkiego producenta.

13. „Kaos” – Netflix

Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.

12. „Prosta sprawa” – Canal+ Online

Bezimienny przyjeżdża do Jeleniej Góry, by oddać przyjacielowi dług. Okazuje się, że Prosty zniknął, a poszukuje go sam boss lokalnej mafii.

11. „Władcy przestworzy” – Apple TV+

Podczas II Wojny Światowej lotnicy załogi bombowców 8. Armii Powietrznej ryzykują życiem w akcie braterstwa zrodzonym z odwagi, strat i zwycięstw.

10. „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów” – Netflix

Trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.

9. „Jeden dzień” – Netflix

Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.

8. „Ripley” – Netflix

Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.

7. „Pingwin” – Max

Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.

6. „Uznany za niewinnego” – Apple TV+

Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.

5. „Problem trzech ciał”– Netflix

Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.

4. „Dżentelmeni” – Netflix

Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.

3. „Szogun” – Disney+

Kiedy w 1600 roku w Japonii Lord Yoshii Toranaga walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów, w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt.

2. „Reniferek” – Netflix

Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.

1. „Fallout”– Prime Video

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii”.Fallout„ to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało.

