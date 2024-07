Chcesz być na bieżąco? To teraz masowo oglądają Polacy na Netflix

Na Netfliksie niezmiennie swoje ulubione produkcje znajdują miłośnicy dokumentów typu true-crime – wśród najchętniej oglądanych w Polsce seriali, trendują aż dwa takie tytuły. Ponadto w czołówce zestawienia TOP 10 pojawia się nowa odsłona popularnego reality show oraz drugi sezon polskiego serialu o gangu starszych pań.

Polacy chętnie oglądają też nowości filmowe na Netflix, w tym hollywoodzkie klasyki, jak „Titanic” czy „Snajper”. W czołówce znalazły się jednak nieco nowsze produkcje – aż dwa mroczne thrillery i romantyczna opowieść o odnalezionej po latach miłości. Przejrzyjcie listy i poszukajcie czegoś dla siebie!

Lista najpopularniejszych seriali na Netflix

10. „Wydział zabójstw. Los Angeles”

Detektywi i prokuratorzy wracają do swoich najtrudniejszych spraw morderstw w mrożącym krew w żyłach serialu dokumentalnym twórcy „Prawa i porządku”.

9. „Inna ja”

Trzy przyjaciółki przyjeżdżają do nadmorskiego miasteczka, gdzie zgłębiają swoją duchowość i niespodziewanie muszą zmierzyć się z rodzinnymi traumami z przeszłości.

8. „Sprawa Yary Gambirasio”

Serial dokumentalny o zaginięciu trzynastoletniej Yary i budzącym kontrowersje śledztwie, które wstrząsnęło cichym włoskim miasteczkiem.

7. „Rozpaczliwe kłamstwa”

W wyniku rzadkiego zjawiska kobieta zachodzi w ciążę bliźniaczą z dwoma mężczyznami naraz i utrzymuje ten fakt w tajemnicy, by jej rodzina pozostała razem.

6. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

5. „Wikingowie. Walhalla”

Sequel „Wikingów”. Minęło sto lat. Pojawia się nowe pokolenie legendarnych bohaterów, którzy chcą być kowalami własnego losu i zapisać się na kartach historii.

4. „Too hot to handle”

Atrakcyjni single spotykają się na rajskim wybrzeżu, ale jest tu pewien haczyk. Aby wygrać nagrodę główną, będą musieli całkowicie zrezygnować z seksu.

3. „Cobra Kai”

Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.

2. „Gang zielonej rękawiczki”

Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.

1. „Pan Domu”

Śmierć właściciela diamentowego imperium staje się początkiem walki o jego majątek między spadkobiercami a gosposią, z którą niedawno się ożenił.

Najpopularniejsze filmy na Netflix. To teraz oglądają Polacy

10. „Skywalkers. Opowieść o miłości”

Para ryzykantów wystawia na próbę swoją miłość i zaufanie, nielegalnie wspinając się na jeden z najwyższych budynków na świecie, aby wykonać akrobatyczną sztuczkę.

9. „Teściowie 2”

Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.

8. „Snajper”

Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs.

7. „Titanic”

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.

6. „Gliniarz z Beverly Hills. Axel F”

Czterdzieści lat po pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills Axel Foley, glina z Detroit, wraca do tego, co robi najlepiej – do łapania przestępców i siania chaosu.

5. „Zew Krwi”

Buck to pies o wielkim sercu, którego świat staje na głowie, gdy wprost z sielskiego domu w Kalifornii trafia na egzotyczne pustynie śnieżne Alaski podczas gorączki złota lat 90-tych XIX wieku.

4. „Spotkanie przy grach”

Pia zaprasza nowego chłopaka, Jana, na spotkanie przy grach. Bez zapowiedzi zjawia się tam też jednak były partner dziewczyny, co bardzo podbija stawkę rywalizacji.

3. „Zaginione nocą”

Przechodzący przez trudny rozwód ojciec rusza na niebezpieczną misję, gdy jego dzieci znikają z wiejskiego domu na odludziu.

2. „The Black Phone”

13-latek zostaje porwany i uwięziony w piwnicy. Nagle zaczyna odbierać połączenia od poprzednich ofiar, na niepodłączonym telefonie.

1. „Na wyspie miłości”

Kiedy nagrany po przerwie album okazuje się klapą, gwiazdor rocka ucieka na Cypr. Okazuje się jednak, że jego nowy dom przyciąga niechcianych gości i dawną miłość.

