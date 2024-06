Polacy w końcu obejrzą głośny serial o rodzinie z Radomia. Trafił na VOD

Serial jest polecany przez 92 proc. dziennikarzy z serwisu Rotten Tomatoes i zebrał oceny na poziomie 84 proc. od widzów, którzy już mieli okazję go zobaczyć. Pierwotnie opowieść ta zadebiutowała w marcu 2024 roku na Hulu, by dopiero po kilku miesiącach znaleźć się na Disney+, dzięki czemu mogą go obejrzeć także Polacy.

O czym jest serial „My mieliśmy szczęście”?

„My mieliśmy szczęście” oparty jest na bestsellerowej powieści Georgii Hunter pod tym samym tytułem i inspirowany niesamowitą, prawdziwą historią żydowskiej rodziny Kurców rozdzielonej na początku II wojny światowej. Autorka powieści „My mieliśmy szczęście” pełniła przy serialu obowiązki jednego z producentów.

Fabuła stworzonego przez Erikę Lipez serialu podąża za rodziną Kurców przez różne kontynenty, a bohaterowie robią wszystko, co w ich mocy, by przetrwać i ponownie się zjednoczyć. „My mieliśmy szczęście” jest świadectwem tego, jak w obliczu najmroczniejszych chwil XX wieku ludzki duch może nie tylko przetrwać, lecz nawet rozkwitnąć. Serial jest hołdem dla triumfu nadziei i miłości, które przezwyciężają wszelkie przeciwności losu.

W rolach głównych występują: Joey King („The Kissing Booth”, „The Act”), Logan Lerman („Charlie”, „Zniknięcie Sidneya Halla”, „Furia”), Hadas Yaron, Henry-Lloyd Hughes, Amit Rahav, Sam Woolf, Michael Aloni, Moran Rosenblatt, Eva Feiler, Lior Ashkenazi i Robin Weigert.

Serial „My mieliśmy szczęście” liczy 8 odcinków. Wszystkie obejrzycie na Disney+.

