Wraca najchętniej oglądany serial ostatnich lat! Premiera już na dniach

Dwukrotnie uznawany przez AFI za serial roku „The Bear” był wielokrotnie nagradzany za pierwszy i drugi sezon. Zdobywał nominacje i / lub był laureatem takich nagród jak między innymi Emmy, Złoty Glob, Screen Actors Guild Awards, Peabody Awards czy Critics Choice Awards. Teraz produkcja wraca z trzecim sezonem, a w sieci pojawił się już jego pierwszy zwiastun.

Co w 3. sezonie serialu „The Bear”?

Trzeci sezon serialu „The Bear” powraca, a z nim Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby wznieść The Bear – bar przekształcony w wykwintny lokal – na najwyższy poziom. Utrzymanie się na powierzchni w tym niestabilnym biznesie nie jest łatwym zadaniem. Choć dla wielu z branży to przegrana bitwa, Carmy naciska na siebie mocniej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, aby osiągnąć to, czego wszyscy pragną.

Wspólne dążenie do kulinarnego ideału podbudowuje załogę i sukcesywnie wzmacnia więzi, będące głównym spoiwem restauracji. W miarę powiększania się zespołu, każdy członek będzie przesuwał granice swoich umiejętności, aby osiągnąć jak najwyższy poziom usług w ramach pełnionej funkcji. W branży restauracyjnej nie istnieje coś takiego, jak stały grunt, a wraz z ciągle zmieniającym się rynkiem, pojawiają się również nowe wyzwania i możliwości. Szefowie kuchni nauczyli się, że liczy się każda sekunda, a tylko od sprawności ekipy zależy, czy uda się ją wykorzystać. Trzeci sezon da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa „The Bear” ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania.

W półgodzinnych odcinkach serialu występują również Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Matty Matheson oraz Oliver Platt i Molly Gordon.

Kiedy premiera 3. sezonu serialu „The Bear”?

„The Bear” powraca na Disney+ z trzecim sezonem już 17 lipca. W dniu premiery będą dostępne wszystkie odcinki.

Czytaj też:

Hit za hitem w tym tygodniu na Netflix. Zadebiutuje przebój z Bradem PittemCzytaj też:

Czarne chmury nad „M jak miłość”. Serial stracił setki tysięcy widzów