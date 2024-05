15 miniseriali Netflix, które pokochali Polacy. Dyskusje o nich nie miały końca

W ostatnich latach Netflix zyskał ogromną popularność w Polsce, oferując widzom szeroki wybór tytułów. I chociaż na platformie znajdziemy całą masę dobrych filmów i produkcji, które doczekały się mnóstwa sezonów, to krótkie i treściwe miniseriale najbardziej podbijają serca widzów i najczęściej królują w czołówkach rankingów oglądalności.

Pamiętacie dyskusje na temat „Gambitu królowej”? Albo szał, który wywoływał „Król tygrysów” w okresie pandemii? Miliony widzów na całym świecie oglądało też takie tytuły, jak „Unorthodox”, „Sprzątaczka” czy „Niewiarygodne”. Te i inne serie były również bardzo popularne w Polsce.

Jednak mimo początkowego entuzjazmu, wiele z nich szybko zniknęło z naszej pamięci. Kiedy emocje opadły, a nowe produkcje zaczęły zajmować ich miejsce, tytuły, które królowały na liście najchętniej oglądanych, przestały być tematem rozmów.

W świecie, gdzie nowości pojawiają się nieustannie, łatwo zapomnieć o tych, które jeszcze niedawno były na ustach wszystkich. Taki los spotkał wiele produkcji i właśnie te miniseriale postanowiliśmy wam przypomnieć. Sprawdźcie, czy je oglądaliście, a jeżeli okaże się, że coś was ominęło – zachęcamy do seansu!

Najlepsze miniseriale na Netflix

„Zabić ból”

Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.

„Gambit królowej”

Opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon, która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów.

„Sprzątaczka”

Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy.

„Kim jest Anna?”

Historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele.

„Niewiarygodne”

Nastoletnia Marie Adler zgłasza policji napaś, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie.

„Unorthodox”

Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.

„Nawiedzony dom na wzgórzu”

Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce.

„Nocna msza”

Serial opowiada o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny i przybyciem charyzmatycznego księdza, linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze.

„Upadek domu Usherów”

Bezwzględne rodzeństwo Roderick i Madeline Usher zmienili Fortunato Pharmaceuticals w imperium bogactwa, przywilejów i władzy, jednak mroczne sekrety z przeszłości wychodzą na jaw, gdy spadkobiercy dynastii zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety.

„Chłopiec pochłania wszechświat”

Epicka opowieść o dorastaniu, której akcja rozgrywa się w Brisbane w latach 80. Magia i niewinność młodości zderzają się z brutalną rzeczywistością świata dorosłych.

„Przez ocean”

Serial zainspirowała prawdziwa historia Variana Frya, Mary Jayne Gold i organizacji Emergency Rescue Committee. Ryzykując życiem, aby pomóc ponad 2000 uchodźców — w tym wielu artystom, którzy trafili na listę najbardziej poszukiwanych przez nazistów przestępców — uciec z okupowanej Francji, międzynarodowa grupa młodych superbohaterów i ich sławnych podopiecznych okupuje willę na przedmieściach miasta.

„Anatomia skandalu”

Thriller psychologiczny i wciągający dramat sądowy o kulisach życia brytyjskich elit pełnego skandali towarzyskich i politycznych.

„Awantura”

Serial rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu.

„Ciała”

Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie — tego samego — ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego.

„Ukochane dziecko”

Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec.

