SkyShowtime z nowym serialem kryminalnym. O czym będzie „Veronika”?

Twórcami i scenarzystami ośmioodcinkowego serialu są Katja Juras i Anna Ströman Lindblom („Gåsmamman”), a reżyserem – ceniony Jonas Alexander Arnby („War of the Worlds”), zdobywca trzech nominacji na festiwalu w Cannes za film When Animals Dream.

Jak zapowiadają twórcy, serial „Veronika” stanowi hołd dla nordyckiej przyrody i codziennego życia w małym miasteczku, gdzie wszystko może się zdarzyć z cenionymi Alexandrą Rapaport i Tobiasem Santelmannem w rolach głównych.

„Veronika”. O czym opowiada serial?

Policjantka Veronika Gren (Alexandra Rapaport), matka dwójki dzieci, boryka się ze skomplikowanym życiem rodzinnym i skrywanym uzależnieniem od leków. Kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy i pojawia się przed nią zmarły chłopiec, Veronika sądzi, że postradała zmysły. W końcu zaczyna podejrzewać, że chłopiec nie jest iluzją.

Niebawem Veronika angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa, które sięga głębiej niż ktokolwiek w mieście przypuszcza. Wtedy dowiaduje się o zabójstwie dwóch nastoletnich dziewcząt... Veronika musi znaleźć związek między tymi sprawami, żeby zapobiec ponownemu atakowi zabójcy. Ale czy ktokolwiek jej uwierzy?

W serialu Veronika pojawia się kilka czołowych nazwisk skandynawskiego świata filmowego, w tym takie gwiazdy, jak Alexandra Rapaport („Gåsmamman”, „Honour”) w roli policjantki Veroniki Gren i Tobias Santelmann („Welcome to Utmark”, „Beforeigners”) w roli jej męża Tomasa.

W pozostałych rolach występują Arvin Kananian, Olle Sarri, Isac Calmroth, Per Graffman, Sarah Rhodin, Wilma Lidén i Eddie Eriksson Dominguez. Rapaport jest ponadto producentką wykonawczą serialu.

Zdjęcia do serialu „Veronika” kręcono w Szwecji w miejscowościach Dannemora, Gimo i Österbybruk.

Kiedy premiera serialu „Veronica”?

„Veronika” nowy serial SkyShowtime Original będzie miał premierę już w piątek 22 marca. Produkcja liczy osiem odcinków.

Pierwsze dwa odcinki zostaną udostępnione w dniu premiery, kolejne będą pojawiały się w serwisie co tydzień, w piątki.

