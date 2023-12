Co nowego w najbliższych dniach na Netflix? Premiery na ten tydzień

W tym tygodniu na platformie Netflix zagości w sumie sześć nowych tytułów. Niektóre z nich już miały premierę, na inne, jak np. na serial „Berlin”, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Sprawdźcie rozpiskę nowości i poszukajcie czegoś dla siebie.

„Dziękuję i przepraszam” – już dostępny



Wzruszająca opowieść o przebaczeniu, rodzinie i siostrzanych relacjach. Sara wiedzie idealne życie rodzinne z Daniélem i małym synkiem Eliotem oraz jest w ciąży z drugim dzieckiem. Nagle całe jej życie wywraca się do góry nogami i zostaje sama. Wkrótce jednak otrzymuje nieoczekiwaną pomoc, gdy wprowadza się jej dawno niewidziana starsza siostra, nieporadna i niedojrzała Linda, wraz z jej z dużym, nieobliczalnym psem.



„Piekielny obóz: Koszmar nastolatków” – już dostępny



Ten porywający i wielowątkowy dokument ujawnia ekstremalne warunki panujące na owianym złą sławą obozie terapeutycznym w dziczy oraz rzuca światło na rzekome znęcanie się nad nastoletnimi uczestnikami.



„American Underdog” – już dostępny



Historia Kurta Warnera - rozgrywającego Hall of Fame, zwycięscy Super Bowl i dwukrotnego MVP NFL, który zaczynał magazynując produkty w sklepie spożywczym.



„Konsjerżka Pokémonów” – premiera w czwartek



Pierwsza produkcja realizowana wspólnie z The Pokémon Company. Ten ambitny projekt powstanie w technologii animacji poklatkowej w cenionej przez krytyków wytwórni dwarf studios. To opowieść o nowej konsjerżce Haru, która opiekuje się Pokémonami razem z bardziej doświadczoną kadrą. Haru uczy się, jak najlepiej obsługiwać gości, a jednocześnie przeżywa przygody, nawiązuje przyjaźnie i dowiaduje się nowych rzeczy o samej sobie.



„Tajemnice polskich fortun” – premiera w czwartek

Oparty na faktach film „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle” w reżyserii Heathcliffa Janusza Iwanowskiego doczekał się dwóch części. Obie wzbudziły duże emocje. Na ich kanwie powstał teraz ośmioodcinkowy serial „Tajemnice polskich fortun”.



W czasach, gdy półki sklepowe w Polsce świeciły pustkami, a ulice po brzegi wypełnione były ponurą szarzyzną, byli tacy, którzy znaleźli sposób na budowanie wielkich fortun i kolorowe życie. Niektórzy zarabiali wtedy więcej niż Escobar na kokainie. Lata 80. to była dla nich złota era. Jak działali w kraju, w którym niemal wszystko było zakazane? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Na jakich przekrętach zbijali majątki? Z czyją pomocą przelewali miliony dolarów z państwowych pieniędzy do prywatnych kieszeni? Kto tak naprawdę pociągał za sznurki?





„Berlin” – premiera w piątek



Tylko dwie rzeczy mogą sprawić, że zły dzień stanie się lepszy — miłość i duże pieniądze. To dzięki nim Berlin przeżywa swoje złote lata, nie wiedząc jeszcze, że jest chory i że kiedyś da się złapać jak szczur w pułapkę w hiszpańskiej mennicy. Przygotowuje właśnie jeden z najambitniejszych skoków w historii, planując ukraść klejnoty o wartości 44 mln. Do pomocy rekrutuje jeden z trzech gangów, z którym pracował już wcześniej. Czytaj też:

