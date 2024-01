Romans, zbrodnia i tajemnica, czyli fabuła serialu „Grzechy sąsiadów”. W rolach głównych znani polscy aktorzy

W serwisie Polsat Box Go można oglądać nowy serial „Grzechy sąsiadów”, oparty na bestsellerowej powieści Saskii Noort (holenderskiej autorki poczytnych thrillerów). W rolach głównych: Marta Żmuda Trzebiatowska, Sebastian Fabijański, Michał Żurawski, Marianna Zydek, Jowita Budnik i Mirosław Baka. Czym wyróżnia się ta produkcja?

O czym są „Grzechy sąsiadów”?

Nowy serial Polsat Box Go zaczyna się od intrygującej sceny, widzimy bowiem, jak mały chłopczyk wraca do swojego domu, w którym jest pełno krwi. Widzowie momentalnie domyślają się, że doszło do jakiejś zbrodni – nie wiedzą jednak, kto zabił, ani kto został zabity. W kolejnych odcinkach stopniowo odkrywana jest owa tajemnica, natomiast pierwsza scena staje się idealnym punktem wyjścia do intrygi, która rozgrywa się między mieszkańcami niewielkiego osiedla domków jednorodzinnych.

Szybko poznajemy Ewę (w tej roli Marianna Zydek) i Piotra (Michał Żurawski), którzy na początku historii znajdują się w najlepszym okresie swojego małżeństwa. Wprowadzają się do nowej nieruchomości i oczekują narodzin dziecka. Niestety, krótko po porodzie ich córka umiera, a oni nie potrafią poradzić sobie z tragedią. Przestają rozumieć siebie nawzajem i szukają wsparcia u swoich sąsiadów – Judyty oraz Szczepana, co będzie miało dramatyczne konsekwencje.

Trzeba przyznać, że Marta Żmuda Trzebiatowska i Sebastian Fabijański, którzy wcielili się w drugą parę, zagrali charakterystyczne dla swojego dorobku artystycznego postaci. Ona jest uroczą i seksowną trenerką fitness, której życie to z pozoru prawdziwa sielanka, on z kolei jest policjantem i cwaniakiem, który często „integruje się” z tymi, których powinien doprowadzać do aresztu. Oboje są swingersami.

— Ten serial wydał mi się tak „mięsisty”, tak „gęsty”, tak nacechowany tym wszystkim, co aktorzy lubią najbardziej... To było dla mnie najważniejsze. Problemy Szczepana wydały mi się na tyle fascynujące, że nie wyobrażałem sobie nie wystąpić w tym serialu. Ja lubię grać takich bohaterów, którzy wyglądają na cwaniaków, a tak naprawdę wewnątrz są totalnie bezbronni i w sytuacjach skrajnych po prostu rozkładają ręce. Z taką bezbronnością, niemocą, każdy człowiek musi się zderzyć w pewnym momencie swojego życia — mówił na konferencji prasowej serialu Sebastian Fabijański.

Co istotne, niemały udział w dramatycznych wydarzeniach ma także trzecie małżeństwo mieszkające na osiedlu „Słonecznym” – Kacper (Mirosław Baka) i Liliana (Jowita Budnik). Nie sposób im jednak kibicować, gdyż są niezwykle ponurzy i milczący.

Budowanie napięcia w serialu Borysa Lankosza

Reżyser produkcji, Borys Lankosz, umiejętnie buduje napięcie w serialu. Najpierw stopniowo daje nam poznać bohaterów pod kątem charakterologicznym, emocjonalnym oraz ludzkim, w każdym odcinku ujawniając kolejne „grzechy” poszczególnych mieszkańców osiedla. Widzimy wówczas, że postacie są tu „jakieś”, ponieważ mają swoje tajemnice oraz historie, które są skrupulatnie rozwijane.

Co więcej, niczym w „Wielkich kłamstewkach”, każdy odcinek zaczyna się od przesłuchania. Drugoplanowi bohaterowie i potencjalni świadkowie odpowiadają na pytania śledczych, którzy chcą odkryć, kto jest winny zbrodni. Ich zmiany w wyglądzie lub wypowiedziane słowa mogą podpowiedzieć, co się wydarzy. Potem widzowie cofają się w retrospekcjach do akcji głównej, która ma doprowadzić do dramatycznych wydarzeń. Po drodze historia dotyka wielu kontrowersyjnych tematów, dotyczących stylu życia, wartości i relacji. Dzięki temu w serialu znajdziemy zarówno elementy romansu, jak i komedii, thrillera czy nawet (w wątku Szczepana) sensacji.

— W materiałach prasowych jest informacja, że to jest miks gatunku — owszem jest, ale nie to jest głównym wyróżnikiem i powodem do mówienia o oryginalności tego tekstu. Otóż jest to opowieść o fatum i o naszej bezbronności wobec losu. Nie jest kryminałem w tym sensie, dlatego że od samego początku wiemy, że to wszystko skończy się tragicznie dla bohaterów, więc nie tyle pytanie „kto zabił?” jest istotne, a pytanie: „Jak do tego wszystkiego doszło?”. Przez te 10 godzin jesteśmy w stanie obserwować proces tego upadku. I to jest fascynujące — dopowiedział na konferencji Borys Lankosz.

Serial „Grzechy sąsiadów” jest dostępny tylko w serwisie Polsat Box Go, w pakiecie Polsat Box Go Premium.

