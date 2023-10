Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Lista premier

Końcówka października i początek listopada na Netflix przyniesie subskrybentom całą masę dobrych nowości. Te tytuły trafią na platformę w tym tygodniu – poszukajcie czegoś dla siebie.

Nowości na Netflix w tym tygodniu

„Złodziejki” – środa

Dwie doświadczone złodziejki, które mają już dość ciągłego uciekania, rekrutują zadziorną Sam do pomocy w ostatnim skoku, który całkowicie różni się od poprzednich akcji.





„Nuovo Olimpo” – środa

Jest końcówka lat 70. Są młodzi, piękni i mają po 25 lat. Spotykają się przypadkiem i zakochują się w sobie do szaleństwa. Jednak nieoczekiwane wydarzenie ich rozdziela. Przez następne 30 lat żyją nadzieją, że kiedyś znów się odnajdą, bo wciąż się kochają.



„Póki morderstwo nas nie rozłączy: Söring kontra Haysom” – środa



Czy Jens Söring zamordował w 1985 r. rodziców swojej dziewczyny, czy to ona jest winna? Ten serial dokumentalny próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące tej sprawy.



„Czas huraganów” – środa

Gdy grupa nastolatków znajduje zwłoki w kanale, na jaw wychodzi mroczny półświatek miasteczka, w którym brutalna rzeczywistość doprowadziła do ohydnej zbrodni. Na podstawie popularnej powieści Fernandy Melchor. Reżyseria: zdobywczyni Złotej Palmy Elisa Miller.



„Wiek niewinności” – środa



Rok 1870, Nowy Jork. Młody prawnik zakochuje się w rozwódce, będąc jednocześnie związanym z inną kobietą.



„Zamknięcie” – środa

Pielęgniarka, która próbuje poznać przyczynę obrażeń u pacjentki w śpiączce, odkrywa historię zajadłej rywalizacji, niewierności, zdrady i zabójstwa.





„Sześć stóp pod ziemią”, sezony: 1,2,3,4,5 – środa



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



„Marzec '68” – środa

Gdy w 1968 r. Warszawę ogarnia polityczna zawierucha, studencka miłość Hani i Janka, których rodzice stoją po przeciwnych stronach barykady, zostaje wystawiona na próbę.



„Artefakty chrześcijaństwa” – środa

Dzięki wyjątkowemu dostępowi do świętych miejsc na całym świecie produkcja zgłębia tajemnice legendarnych chrześcijańskich relikwii. Od Korony Cierniowej po Świętego Graala, bezcenne relikwie od wieków inspirują miliony. Przesiąknięte mitami i legendami obiekty kultu, którym przypisuje się też cudowne moce, ukształtowały historię ludzkości. Widzowie na całym świecie będą mogli po raz pierwszy poznać ukrytą moc i aurę tajemniczości świętych obiektów.



„Światło, którego nie widać” – czwartek

Pod koniec II wojny światowej splatają się losy niewidomej Francuzki i niemieckiego żołnierza. Na podstawie bestsellera Anthony'ego Doerra.





„Dziewczyna z papierosem” – czwartek

Epicki romans osadzony w Indonezji lat 60. pachnącej aromatem egzotycznych przypraw, gdzie dwie samotne dusze starają się stworzyć idealne papierosy goździkowe.



„Ferry” – piątek

Ferry Bouman potrzebuje pieniędzy, więc korzysta z okazji, gdy po aresztowaniu grubej ryby zwalnia się miejsce na szczycie dilerskiego półświatka Brabancji.



„Nyad” – piątek



Opowiada niesamowitą prawdziwą historię sportsmenki Diany Nyad, która w wieku 60 lat z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki i trenerki postanawia spełnić swoje życiowe marzenie — przepłynąć 177 kilometrów z Kuby na Florydę przez otwarty ocean.



„Krawiec”, sezon 3. – piątek



Gdy Peyami wraca do domu z długiej podróży, jego uczucia wobec Esvet przybierają na sile. Musi więc w końcu zakończyć tę grę i powiedzieć Dimitriemu prawdę. Niefortunne zdarzenia zupełnie rujnują jednak plany zakochanych.



„Selling Sunset”, sezon 7. – piątek



Agentki nieruchomości z Oppenheim Group wracają w siódmym sezonie. Mają zupełnie nowe biuro i oferty niesamowitych apartamentów do sprzedania oraz ciskają na rywalki tyle gromów, że burza objęłaby całe Los Angeles. Na tym zaciekłym rynku reputacja jest wszystkim.



„Później” – piątek



Mocna i poruszająca historia Dayo (David Oyelowo), londyńczyka próbującego odzyskać siebie i na nowo odnaleźć się w społeczeństwie po tym, jak był świadkiem brutalnej zbrodni.



„Sly” – piątek

Już od niemal 50 lat Sylvester Stallone dostarcza wspaniałej rozrywki milionom widzów, wcielając się w bohaterów kultowych serii takich, jak „Rocky”, „Rambo” czy „Niezniszczalni”. Ten retrospekcyjny dokument pokazuje mało znane oblicze nominowanego do Oscara aktora, scenarzysty, reżysera i producenta, zestawiając jego inspirującą historię z legendarnymi kreacjami aktorskimi, które powołał do życia.



„Niebieskooki samuraj” – piątek



Ten prowokacyjny i urzekający wizualnie serial zanurza widza w świecie barwnych animacji dla dorosłych z domieszką akcji na żywo. Akcja „Niebieskookiego samuraja” rozgrywa się w Japonii okresu Edo i podąża za Mizu (głos podkłada Maya Erskine), mistrzynią miecza, która żyje w przebraniu, szukając wybawienia w zemście. TV-MA.



„Sonic 2. Szybki jak błyskawica” – sobota



Sonic wraz z przyjaciółmi muszą powstrzymać złego doktora Robotnika przed zawładnięciem światem. W tym celu muszą odnaleźć magiczny szmaragd.Czytaj też:

Netflix ujawnił nowości na listopad. Sprawdź, co obejrzyszCzytaj też:

Co obejrzeć w Halloween z dziećmi? Lista familijnych filmów