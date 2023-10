Co obejrzeć w Halloween z dziećmi? Lista familijnych filmów

Halloween weszło już na stałe do naszego kalendarza, a wiele dzieci chętnie wzięłoby udział w aktywnościach, związanych z tym czasem. Filmy o przyjaznych duszkach, czarownicach czy obcych już od wielu lat są uważane za klasyki halloweenowych wieczorów. Podpowiadamy, co proponują nam z tej okazji najpopularniejsze platformy Disney+, Netflix i HBO Max.

Co oglądać z dziećmi w Halloween?

„Hokus Pokus” – Disney+



Trzy czarownice z Salem zostają skazane na śmierć. Przed wykonaniem wyroku rzucają zaklęcie pozwalające im powrócić do świata żywych.



„Hokus Pokus 2” – Disney+



Minęło 29 lat, odkąd zapalona została świeca Czarnego Płomienia i wskrzeszone łaknące zemsty, siedemnastowieczne siostry. Teraz jedynie trzy licealistki mogą powstrzymać drapieżne czarownice przed zrujnowaniem Wigilii Wszystkich Świętych w Salem.



„Miasteczko Halloween” – Disney+



Dyniowy Król, znudzony rutyną obchodów Halloween, postanawia porwać Świętego Mikołaja i zająć jego miejsce.



„Frankenweenie” – Disney+



Podczas zabawy pies Victora zostaje potrącony przez samochód i ginie. Chłopcu udaje się go jednak ożywić.



„Muppety w Nawiedzonym Dworze” – Disney+



Wielki Gonzo - śmiałek słynny na cały świat - był wszędzie i próbował wszystkiego, niemal przypłacając to życiem – wraz z Pepe, Królewską Krewetą ma spędzić Halloween w najstraszniejszym miejscu na Ziemi, Nawiedzonym Dworze. W tej muzycznej komedii oglądamy też cały gang Muppetów, z Kermitem na czele. Wcielają się oni w role przerażających duchów – mieszkańców Nawiedzonego Dworu, a w strasznie śmiesznych przygodach towarzyszy im cała plejada gwiazd.



„Strachy na psiaki” – Disney+



Urocze gadające szczeniaki Disneya powracają w zupełnie nowym filmie! Tym razem przeżyją ekscytujące przygody w tajemniczej rezydencji, w której dzieje się coś bardzo dziwnego... Z pomocą nowych przyjaciół – w tym sympatycznego ducha – dzielne psiaki będą musiały stawić czoła nikczemnemu czarnoksiężnikowi Warwickowi i ocalić świat przed jego podłymi uczynkami.



„Rodzina Addamsów” – HBO Max



Gomez i Morticia Addams wraz z dziećmi mieszkają w mrocznej rezydencji na szczycie góry. Kiedy w pobliżu Margaux Needler rozpoczyna budowę nowego osiedla postanawia pozbyć się ekscentrycznej rodziny.



„Hotel Transylwania” – Netflix



Hrabia Drakula i jego 118-letnia córka prowadzą hotel w Transylwanii. Przyjaźń dziewczynki z ludzkim chłopcem wpędza rodzinę w kłopoty.



„Spirited Away: W krainie Bogów” – Netflix



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Poradnik łowczyni potworów” – Netflix



Gdy jej podopieczny zostaje porwany przez potwory, opiekunka Kelly Ferguson dołącza do tajnej organizacji chroniącej dzieci, które mają zmienić świat.Czytaj też:

