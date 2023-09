Trzy nowe tytuły w czwartek od Netflix. Co obejrzymy?

„Czwartkowe wdowy”

Gdy Teresa (Irene Azuela) wraca do domu, znajduje ciała jej martwego męża Tano (Omar Chaparro) oraz dwóch jego przyjaciół. Zdarzenie to wywołuje szok wśród pozostałych mieszkańców luksusowego osiedla Altos de la Cascada, którzy bez zwłoki uznają je za wypadek. Jednak wkrótce nasuwają się pytania, które podają to wyjaśnienie w wątpliwość, udowadniając, że w Altos de la Cascada nic nie jest tak idealne, jak mogłoby się wydawać.



„Ehrengard: Sztuka uwodzenia”

W bajkowym królestwie Babenhausen młody, samozwańczy ekspert od miłości, Cazotte, zostaje wynajęty przez uwielbiającą intrygi Wielką Księżną, aby pomóc jej w zdobyciu dziedzica. Szukając odpowiedniej przyszłej księżniczki, Cazotte uczy też nieśmiałego i zamkniętego w sobie następcę tronu sztuki uwodzenia i kochania. Jednak sprytny plan szybko obraca się przeciwko księżnej, gdy dziedzic zostaje poczęty z nieprawego łoża, a rodzina królewska musi szukać schronienia w zamku Rosenbad. Kiedy rywalizujące ze sobą obozy rodziny królewskiej powoli go rozpracowują, sam Cazotte zakochuje się w damie dworu Ehrengard i stopniowo przekonuje się, że tak naprawdę nic nie wie o miłości.





„Czerwony Kapturek na tropie”

Nadchodzący japoński film Netflix „Czerwony Kapturek na tropie” opowiada historię Czerwonego Kapturka, który przyjmuje rolę detektywa badającego intrygującą sprawę „Kopciuszka”. Produkcja bazuje na wciągającej powieści detektywistycznej wyróżnionej nominacją do prestiżowej nagrody Japan Booksellers’ Award. Jego śmiała i nietuzinkowa fabuła przedstawia Czerwonego Kapturka jako nieustraszoną bohaterkę dążącą do zdemaskowania sprawcy zbrodni w zaczarowanym świecie bajek.

Czytaj też:

Nowe seriale-thrillery na Netflix. 15 najlepszych tytułów z 2023 rokuCzytaj też:

„Sex Education” powraca na Netflix z ostatnią odsłoną! Zobaczcie zwiastun i zdjęcia z planu