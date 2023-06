Najlepsze seriale-thrillery na Netflix. Długa lista wciągających tytułów!

Kochamy thrillery – suspens, ścisk żołądka w oczekiwaniu na to, co będzie dalej, strach i cudowne uczucie zwrotu akcji, którego się nie spodziewałeś. Nic więc dziwnego, że Netflix ma w swojej bibliotece tak wiele świetnych thrillerów. Oto lista 40 najlepszych tytułów, jakie znajdziesz na platformie.

„Dyplomatka”



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



„Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.



„Red Rose”



Grupa zadziornych nastolatków pobiera aplikację, która wydaje niebezpieczne polecenia ze śmiertelnymi konsekwencjami. Zaczyna się lato grozy.



„Układanka”



Po brutalnym ataku w małym miasteczku, ujawniającym ukryte zagrożenie i mroczne sekrety, młoda kobieta łączy w całość elementy z tajemniczej przeszłości swojej matki.



„Designated Survivor”



Tom Kirkman, jeden z członków amerykańskiego gabinetu niższego szczebla, nieoczekiwanie zostaje prezydentem po katastrofalnym ataku, jaki miał miejsce w Waszyngtonie.



„W zamknięciu”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Ty”



Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.



„Zwerbowany”



Młody prawnik zostaje wciągnięty w niebezpieczną międzynarodową aferę szpiegowską, gdy dawna pracownica CIA grozi, że ujawni sekrety agencji.



„Echa”



Bliźniaczki Leni i Gina od lat potajemnie zamieniały się miejscami. Kiedy jedna znika bez śladu, życie obu zmienia się w chaos.



„Prawnik z Lincolna”



Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.



„Squid Game”



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.



„Archiwum 81”



Archiwista zatrudniony do odrestaurowania kolekcji taśm rekonstruuje dzieło reżyserki, która badała niebezpieczną sektę.



„Outer Banks”



Grupa nastolatków ujawnia długo skrywaną tajemnicę, uruchamiając łańcuch zdarzeń, dzięki którym przeżyją niezapomnianą przygodę.



„Locke & Key”



Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy zmieniających rzeczywistość.



„Bloodline”



Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.



„Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„The Sinner”



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



„Sense8”



Połączona parapsychicznie grupa ludzi musi ustrzec się przed tymi, którzy traktują ich jako zagrożenie dla całej cywilizacji i porządku świata.



„Katla”



Rok po wybuchu podlodowcowego wulkanu z topniejącego lodu wyłaniają się tajemnicze elementy z czasów prehistorii, co pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje.



„Podróżnicy”



Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.



„Altered Carbon”



Daleka przyszłość, gdzie świadomość można przenosić z ciała do ciała. Pewien buntownik zostaje przywrócony do życia, aby rozwiązać skomplikowaną sprawę morderstwa.



„Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„The OA”



Siedem lat po zniknięciu z domu młoda kobieta powraca. Ma teraz jednak tajemnicze zdolności i rekrutuje pięcioro nieznajomych do pewnej tajnej misji.



„Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



„Kto zabił Sarę?”



Skoncentrowany na zemście i dowiedzeniu, że został wrobiony w morderstwo siostry Álex ma zamiar ujawnić nie tylko sprawcę zbrodni, ale o wiele więcej.



„Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Co kryją jej oczy”



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Niewinny”



Dziewięć lat temu, próbując przerwać bójkę, Mateo stał się mordercą.



„The Rain”



Sześć lat po tym, jak bezwzględny wirus spustoszył Skandynawię, brat i siostra dołączają do grupy młodych ocalałych w poszukiwaniu bezpieczeństwa oraz odpowiedzi.



„Girl From Nowhere”



Tajemnicza sprytna dziewczyna o imieniu Nanno przenosi ze ze szkoły do szkoły, by ujawniać kłamstwa i oszustwa uczniów oraz pracowników.



„Ratched”



Młoda pielęgniarka pracująca w zakładzie psychiatrycznym zmienia nastawienie wobec pacjentów.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Kierunek: Noc”



Kiedy dochodzi do katastrofalnej w skutkach eksplozji na Słońcu, pasażerowie i członkowie załogi nocnego lotu z Brukseli obierają kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„Lupin”



Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.



„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„The Stranger”



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Wszechwiedzący”



W przyszłości, w której wszystkich przez całą dobę obserwują drony, pewna kobieta próbuje wyjaśnić zagadkę morderstwa niezarejestrowanego przez monitoring.



„Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę. Czytaj też:

