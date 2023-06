Filmowa Barbie pokazała nam swój dom. To jej szafa, lodówka i basen bez wody

W wideo zamieszczonym na kanale magazynu sama Margot Robbie, czyli filmowa Barbie, oprowadza widzów po Dreamhouse. Dzięki temu mamy wgląd w niezwykły plan zdjęciowy najnowszego obrazu Grety Gerwig.

Jak został zbudowany dom Barbie?

Dowiadujemy się, że w „Barbielandzie nie ma wody”, więc aktorka musiała udawać, że bierze prysznic czy myje zęby. Oznacza to również, że nikt nie pływa w basenie. Robbie pokazuje też, jak Barbie ubiera się każdego ranka. Po prostu podchodzi do swojej magicznej szafy (stworzonej na wzór pudełka, w którym kupujemy w sklepach lalkę), a tam wisi już każdego dnia nowy strój, na którego wystarczy, że spojrzy, a już ma go na sobie.

W 7-minutowym klipie reżyserka Greta Gerwig podkreśla, że mieli mnóstwo spotkań na temat odcienia różu, jaki zastosowany zostanie w scenografii filmu. Wyjaśniła, że ich zamiarem było to, aby widz, oglądając film, chciał wszystkiego dotknąć, tak, jak małe dziewczynki w sklepie, mają ochotę wyjąć lalki z opakowań i od razu pobawić się częściami danego zestawu.

Scenografka Sarah Greenwood i dekoratorka scenografii Katie Spencer czerpały inspirację z modernizmu końcówki lat 40. i początku 50. w Palm Springs, by stworzyć raj dla Barbie w kolorze różowej fuksji ze zjeżdżalnią, różowym kabrioletem i kuchnią pełną naklejek z jedzeniem.

Pełen zwiastun „Barbie”. Nie będzie tak kolorowo

W nowym, pełnym już zwiastunie „Barbie” słyszymy radosną piosenkę „Make Your Own Kind Of Music” Cass Elliot, a główna bohaterka i inne Barbie i lalki Ken, wspólnie tańczą na scenie. W końcu Margot Robbie w swoim filmowym wcieleniu zadaje pytanie: „Myślicie czasami o śmierci?”. Wszyscy przerywają taniec i patrzą na nią z niezrozumieniem.

Potem dzieją się inne dziwne rzeczy – nagle przestaje latać, a jej stopy robią się płaskie. W końcu Barbie ląduje u granej przez Kate McKinnon „Dziwnej Barbie”, a ta poleca jej zderzenie ze światem rzeczywistym. Barbie postanawia podjąć to wyzwanie, a potem w swoim samochodzie znajduje Kena, granego przez Ryana Goslinga. Potem dostajemy krótką przebitkę tego, jak para odnajduje się w prawdziwym świecie, gdzie każdy ma więcej niż jedno imię, budynki nie są kolorowe, a ludzie nie są tylko mili.

Teaser „Barbie” w stylu „2001: Odyseja kosmiczna”

Pierwszy teaser filmu mieliśmy okazję zobaczyć w grudniu 2022 roku. Rozpoczyna się on sceną na odludziu. Widzimy małe dziewczynki, bawiące się lalkami – bobasami. Lektor mówi: „Od zarania dziejów, od momentu istnienia pierwszej małej dziewczynki, były też lalki. Ale lalki były zawsze lalkami-bobasami. Aż do teraz”.

Później następuje przebitka ukazująca widzom Margot Robbie w roli kultowej Barbie, która puszcza oko do małych dziewczynek. Cała scena jest jasnym nawiązaniem do początku filmu „2001: Odyseja kosmiczna” Stanleya Kubricka, w którym małpy odkrywają zastosowanie kości jako broni. Słyszymy także ten sam poemat symfoniczny, tj. „Also sprach Zarathustra” Richarda Straussa. Później twórcy ukazują nam na ekranie zbieraninę kolorowych, szybkich i pełnych pompy scen z filmu.

Film „Barbie” trafi do kin w 21 lipca 2023 roku.

