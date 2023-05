Piątkowe nowości na Netflix. Na widzów czeka sześć dobrych tytułów

W tym tygodniu na Netflix pojawiła się masa nowości. W piątek premierę ma na platformie aż pięć dobrych tytułów. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Black Knight”



W dystopijnym 2071 roku zniszczonym przez zanieczyszczenie powietrza uchodźca stara się wstąpić w szeregi potężnych dostawców, aby zdobyć jedzenie i przetrwać.



„Matka”



Zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej, uciekając przed groźnymi ludźmi.



„Mulligan”, sezon 12.



Komedia satyryczna o wysiłkach grupki ocalałych, którzy po tym, jak obcy zniszczyli większą część Ziemi, próbują odbudować Amerykę i stworzyć jeszcze lepszy kraj.



„Porady różowej brygady”, sezon 7.



Od kreolskich pączków po étouffée — nagrodzony Emmy program „Porady różowej brygady” powraca z siódmym sezonem. Łap za koraliki i rozkoszuj się podglądaniem facetów, którzy przyprawiają życie mieszkańców Nowego Orleanu odrobiną blichtru i pikanterii. Czas zacząć od nowa.



„Royalteen: Księżniczka Margrethe”



Ubiegłoroczny bal maturalny przyniósł księżniczce Margrehte poważny problem. Brak jej odwagi, aby opowiedzieć komukolwiek wydarzenia z tej nocy, kiedy trafiła do szpitala. Nieoczekiwanie duńska rodzina królewska wybiera się z wizytą do Norwegii i księżniczka Margrehte wreszcie pozna przystojnego duńskiego księcia, z którym rozmawia od miesięcy. Problemy piętrzące się w norweskiej rodzinie królewskiej sprawiają, że Margrehte czuje się rozdarta między sprawami rodzinnymi i dbaniem o wizerunek silnej księżniczki a poszukiwaniem miłości.



„Ultraman”, sezon 3.



Udostępniony na Netflix w 2019 roku serial anime „ULTRAMAN” (na podstawie kultowej mangi, której twórcami są Tsuburaya Productions, Eiichi Shimizu i Tomohiro Shimoguchi) stał się światowym hitem i otrzymał wiele nagród zarówno w Japonii, jak i za granicą.

Shinjiro (ULTRAMAN), który doświadczył koszmaru, powoli uświadamia sobie, że nie panuje już nad swoją siłą, a jej okiełznanie przychodzi mu z coraz większą trudnością. Jego moc wymyka mu się spod kontroli, miasto obraca się w perzynę, a ludzie cierpią krzywdy. Społeczeństwo zaczyna traktować ULTRAMANA jak katastrofę dla ludzkości, a niegdyś wielbiony bohater zostaje potępiony. Samotny Shinjiro, który stracił dosłownie wszystko, staje się zakładnikiem ślepego losu. Tymczasem zza zasłony chaosu zaczyna wyzierać posępna obca siła. Czytaj też:

