TOP 10 seriali w Polsce na Netflix. Wielki powrót jednego tytułu

To zestawienie najpopularniejszych ostatnio seriali na Netflix w Polsce może was nieco zaskoczyć. Na liście pojawił się bowiem jeden starszy tytuł, do którego masowo wrócili widzowie. Domyślacie się o jakiej produkcji mowa? Sprawdźcie, co warto oglądać!

Najpopularniejsze seriale na Netflix w Polsce

10. „Pielęgniarka”



Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów. Na podstawie prawdziwej historii.



9. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



8. „Dyplomatka”



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



7. „Łasuch”



Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.



6. „Firefly Lane”



Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zesłał im los. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?



5. „Skradzione serce”



Mężczyzna szukający zemsty na organizacji handlującej organami odpowiadającej za śmierć jego żony nawiązuje romans z kobietą, która otrzymała jej serce.



4. „Krawiec”



Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej swojego przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak mroczne sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami.



3. „Bridgertonowie”



Serial inspirowany bestsellerowymi powieściami o miłosnych i życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnej rodziny Bridgertonów.



2. „Królowa Kleopatra”



Kleopatra - ostatnia z faraonów Egiptu - walczy w obronie swego tronu, rodu i dziedzictwa. Serial dokumentalny z wypowiedziami ekspertów i rekonstrukcjami zdarzeń.



1. „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”



Prequel serialu "Bridgertonowie". Ślub młodej królowej Charlotty z angielskim królem Jerzym rozpoczyna wielką historię miłosną, która odmienia londyński dwór.

