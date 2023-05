Dobre seriale na Netflix, które mało kto zna. To warto obejrzeć

„Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Życie z samym sobą”



Rozczarowany życiem i miłosnymi porażkami mężczyzna poddaje się tajemniczej terapii. Zaraz potem odkrywa, że został zastąpiony lepszą wersją samego siebie.



„Lilyhammer”



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Kim jest Anna?”



Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„Wybory Paytona Hobarta”



Payton od dziecka wiedział, że będzie prezydentem. Ale najpierw musi poradzić sobie w zdradzieckim politycznym bagnie dla niepoznaki nazywanym "liceum".



„Jak nas widzą”



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Hollywood”



Grupa ambitnych początkujących aktorów i filmowców zrobi niemal wszystko, aby spełnić swoje marzenia o wielkiej karierze.



„Niestabilny”



Geniusz biotechnologii próbuje uwolnić się od dręczącej go żałoby z pomocą syna, który ciężko pracuje, aby uciec z cienia ojca i ocalić rodzinną firmę.



„Świat oczami Cunk”



Philomena Cunk pokazuje, co ludzkości wyszło, a co niekoniecznie w tym dowcipnym paradokumencie o historii cywilizacji.



„Sprzątaczka”



Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.



„Halston”



Roy Halston Frowick stworzył na przełomie lat 70. i 80. modowe imperium, ale musiał walczyć o kontrolę nad swoim najcenniejszym atutem... imieniem Halston.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Dobre miejsce”



Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.

