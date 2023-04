Najpopularniejsze seriale w historii Netflix. TOP 10 wszech czasów

10. „Kim jest Anna?”



Historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.



9. „Wiedźmin” (1. sezon)



Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, podąża ścieżką przeznaczenia w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.



8. „Lucyfer” (5. sezon)



Lucyfer decyduje się na głośny powrót do świata żywych, aby naprawić relację z Chloe. Wygląda na to, że ten diabeł niechętnie mówi dobranoc.



7. „Stranger Things” (3. sezon)



Kiełkujące uczucia. Pachnące nowością centrum handlowe. I wściekłe szczury biegnące ku zatraceniu. W Hawkins trwa lato 1985 roku... A jedno lato może zmienić wszystko.



6. „Nocny agent”



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.



5. „Bridgertonowie” (1. sezon)



Ósemka zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu. Na podstawie bestsellerowych powieści Julii Quinn.



4. „Bridgertonowie” (2. sezon)



Fabuła 2. sezonu „Bridgertonów”, który jest inspirowany bestsellerowymi powieściami Julii Quinn, skupi się na Anthonym i jego poszukiwaniach wymarzonej żony.



3. „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W latach 1978–1991 Jeffrey Dahmer dokonał siedemnastu odrażających morderstw. Serial „Dahmer — Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” przedstawia szczegóły tych horrendalnych zbrodni oraz ich defaworyzowane społecznie ofiary i środowiska, z których pochodziły. To właśnie systemowy rasizm i błędy policji pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców w Ameryce mordować przez ponad dekadę w biały dzień.



2. „Wednesday”



Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.



1. „Stranger Things” (4. sezon)



Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.Czytaj też:

