Piątkowe nowości na Netflix. Pięć nowych i dobrych tytułów

„Brudne diamenty”



To ośmioodcinkowy dramat kryminalny o losach ultraortodoksyjnej żydowskiej rodziny Wolfsonów, działającej w branży diamentowej w Antwerpii. Gdy najmłodszy z synów odbiera sobie życie, jego brat Noah, który lata temu odwrócił się od religii i związał z londyńskim półświatkiem przestępczym, wraca do Antwerpii, gdzie dowiaduje się, że rodzinny biznes jest na skraju bankructwa i pod butem miejscowej mafii. Noah spróbuje ocalić interes Wolfsonów oraz ochronić dziedzictwo i honor rodziny, jednak najpierw przyjdzie mu rozstrzygnąć wewnętrzne spory z rodzeństwem.



„Małżeństwo po indyjsku”, sezon 3.



Sima powraca i znowu ma pełne ręce roboty! W tym sezonie najlepsza swatka z Mumbaju pomaga samotnym milenialsom z całego świata — od Londynu po New Delhi i od Miami po Nowy Jork — znaleźć partnera na całe życie. Tym razem musi sprostać większym niż kiedykolwiek oczekiwaniom klientów — dawnych i nowych. Czerpiąc z kilku dekad doświadczenia, doskonałej intuicji i tradycyjnych metod, Sima pomaga singlom, którzy mieli szczęście trafić pod jej skrzydła, odnaleźć przeznaczenie.



„Przewodnik po miłości”



Nieoczekiwanie porzucona pracownica biura podróży (Rachael Leigh Cook) przyjmuje zlecenie, aby pod przykrywką zbadać branżę turystyczną w Wietnamie. Po drodze znajduje przygodę i romans. Razem ze swoim wietnamskim przewodnikiem (Scott Ly) postanawia zmienić trasę autobusu wycieczkowego, aby odkryć, jak wyglądają życie i miłość poza utartym szlakiem.



„Jeszcze jeden raz”



Kiedy 40-letnia Amelia (Hedda Stiernstedt) zostaje potrącona przez ciężarówkę w noc swoich urodzin, budzi się w 2002 roku. Znowu ma 18 lat i może jeszcze raz przeżyć najlepszy dzień w swoim życiu. Dostaje też szansę zrealizowania idealnej wizji swojej przyszłości. Ale kiedy uświadamia sobie, że utknęła w pętli czasu, aby raz za razem przeżywać ten sam dzień, postanawia odkryć, co powinna naprawić, aby dosłownie zostawić przeszłość za sobą i wrócić do teraźniejszości.



„W uścisku”



Para ze Stambułu ucieka przed skandalem i zaczyna nowe życie w miasteczku nad Morzem Egejskim. Szybko odkrywa jednak, że miejscowi chcą się ich pozbyć.Czytaj też:

QUIZ na piątek. Pamiętasz te programy?Czytaj też:

Magda Gessler w „Kuchennych rewolucjach” oburzona brudem. Uratowała lokal w Trzcielu?