Dobre nowości na Netflix. Co warto teraz oglądać?

„Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Przez ocean”



Marsylia, rok 1940. Dwoje Amerykanów i ich pomocnicy organizują akcję ratunkową dla artystów, pisarzy i innych uchodźców pragnących uciec z ogarniętej wojną Europy.



„Chupa”



Podczas wizyty w Meksyku samotny chłopiec zaprzyjaźnia się z mitycznym stworzeniem mieszkającym na ranczu jego dziadka, co staje się początkiem wspaniałej przygody.



„Johnny”



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Niestabilny”



Geniusz biotechnologii próbuje uwolnić się od dręczącej go żałoby z pomocą syna, który ciężko pracuje, aby uciec z cienia ojca i ocalić rodzinną firmę.



„Przed kim uciekamy, Mamo?”



Ukrywające tajemniczą przeszłość matka i córka wiodą żywot bezimiennych zbiegów. Pomieszkują w różnych hotelach i postrzegają wszystkich ludzi jako zagrożenie.



„Wellmania”



Problemy zdrowotne zmuszają krytyczkę kulinarną do przemyślenia swojego imprezowego stylu życia. Postanawia więc prowadzić się zdrowiej - jaką mordęgą by to nie było.



„Rodzinne więzy”



Życie pewnej dziennikarki staje na głowie, gdy próbując chronić brata przed organami ścigania, niechcący wplątuje rodzinę w knowania barona narkotykowego.



„Kill Boksoon”



W pracy jest morderczynią o uznanej renomie, w domu - samotną matką nastolatki. Zabijanie? W porównaniu z rodzicielstwem to bułka z masłem.



„Facet z Florydy”



Tonący w długach gliniarz musi wrócić do swojej rodzinnej Florydy z szemraną misją. Tam daje się wciągnąć w szalone i śmiertelnie niebezpieczne poszukiwanie skarbów.



„Ojciec”



Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.



„Obsesja”



Romans szanowanego londyńskiego chirurga z narzeczoną jego syna przeradza się w erotyczne zauroczenie, które może odmienić ich życie na zawsze.



„Głodni”



Dla utalentowanej młodej kucharki, której specjalnością jest street food, praktyka u okrytego złą sławą, bezwzględnego szefa kuchni okazuje się ciężką szkołą życia.Czytaj też:

QUIZ z polskich seriali lat 80. Jesteś fanem?Czytaj też:

Zaginął aktor Drake Bell z serii „Drake & Josh”. Policja podaje, że jest w niebezpieczeństwie