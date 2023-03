Widzowie „M jak miłość” zażenowni wątkiem Roznerskiego i Kalskiej. „Ta para jest mecząca”

W serialu M jak miłość wątek Marcina i Izy ciągnie się od wielu lat. Aktorzy, którzy wcielają się w postaci prywatnie przez cztery lata, także byli parą.

Roznerski i Kalska mimo rozstania wciąż grają dalej w serialu

Mikołaj Roznerski i Adrianna Kalska nieoczekiwanie rozstali się na początku zeszłego roku. Do tej pory nie wiadomo, jaka była przyczyna końca relacji, a żadne z nich nie chce komentować sprawy. Do mediów szybko dotarły osób z ekipy serialu, że aktorzy mimo zapewnień o profesjonalizmie, unikają się na planie jak ognia.

– W przerwie między zdjęciami nie rozmawiają ze sobą, unikają wspólnego spędzania czasu, co widać na zdjęciach zamieszczanych na profilach społecznościowych. Mają wspólne dni zdjęciowe, ale poza ujęciami, gdy gasną kamery, unikają się jak ognia – przekazano wówczas.

Fani „M jak miłość” narzekają na Roznerskiego i Kalską

Sytuacja była tym trudniejsza, że grany przez Mikołaja Roznerskiego Marcin oraz Iza, w którą wciela się Adrianna Kalska, dopiero się zeszli. Mimo to scenarzyści postanowili zamieszać w ich wątku. Bohaterka „M jak miłość” podjęła pracę poza Warszawą, która okazała się dla niej bardzo ważna. Dodatkowo bez pamięci zakochał się w niej współpracownik. Iza wyznała Marcinowi prawdę i chociaż nie wiadomo jeszcze, czy postanowi odejść od ojca swojej córki, to między parą nie dzieje się najlepiej.

Tak poprowadzony wątek wyjątkowo nie spodobał się fanom „M jak miłość”. Widzowie zauważyli nie tylko brak chemii między aktorami, ale także całą historię uznali za zbyt koloryzowaną. „Ta para jest mecząca, wątek męczący”; „Ależ postać Izy mnie ostatnio irytuje, takie flaki z olejem. Leci do Radka na każde zawołanie, a później płacze, że przecież kocha Marcina”; „Scenarzyści przesadzają z tymi rozstaniami i zdradami”; „Moglibyście już wywalić tą nudną jak flaki z olejem, pożal się Boże parę”; „Jak teraz skleicie już po raz któryś to małżeństwo, to będzie naiwne”; „Iza powinna być z Radkiem, a Marcin też z kimś innym. Od czasu rozstania aktorów widać, że jest im trudno razem grać. Iza i Marcin... to już nie to, co kiedyś” – czytamy w mediach społecznościowych.

