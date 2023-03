Oliwka Brazil ukradła stary hit Gosi Andrzejewicz? „Zrobię wszystko, żeby udowodnić, że nam to zapie*******”

Cała sprawa ujrzała światło dzienne, kiedy głos zabrał producent Gosi Andrzejewicz. Remigiusz Łupicki z MyMusic oskarżył raperkę Oliwkę Brazil oraz wytwórnię Warner Music o kradzież.

W rozmowie z portalem glamrap właściciel MyMusic przyznał, że zanim piosenka trafiła do odbiorców, to jede z współtwóców zadzwonił do niego z pytaniem, czy może użyć hitu sprzed „Pozwól żyć” Gosi Andrzejewicz. – Majors Warner, pan Krzysztof dzwonił do mnie z miesiąc temu czy się zgodzę na wykorzystanie utworu „Pozwól żyć” Gosi Andrzejewicz w piosence Oliwki Brazil. Oprócz tego, że jestem wydawcą Gosi Andrzejewicz, to jestem gdzieś tam autorem tego utworu razem z Gosią. Absolutnie nie chcieliśmy, żeby cokolwiek było wykorzystywane. Tym bardziej że mamy swoje plany na wskrzeszenie tego utworu – powiedział Łupicki.

Oliwka Brazil śpiewa słowa Gosi Andrzejewicz?

W dalszej części podkreślił, którego fragmentu tekstu Andrzejewicz użyto. – Zamienili końcówkę „kłamstw” na „łez” i puścili to wczoraj w obieg. Nie ładnie Warner – dodał.

Jak się okazuje, sprawa jest na tyle poważna, że trafi w ręce prawników, chociaż prawdopodobnie Remigiuszowi Łapickiemu nie uda się dowieść złamania prawa autorskiego. – Damy to do oceny prawników, ale było to zrobione bardzo umiejętnie, że od strony prawnej może za to nic nie grozić – za takie pożyczenie, inspirację – powiedział.

Współpracownik Gosi Andrzejewicz nie ukrywał, że jest zniesmaczony zachowaniem wytwórni i zrobi wszystko, co możliwe, żeby jednak sprawiedliwość była po jego stronie. – Nawet jeżeli nie uda nam się udowodnić typowej zaj****, bo rozmowę odbyłem przez telefon, ale mam też ślady na mailach, to powiem wam tak, to właśnie pokazuje jak majors działa. Jak im powiesz nie, to za wszelką cenę będą szukali jakiejś luki, żeby to zrobić. To jest ohydne, zrobię wszystko, żeby udowodnić, że nam to zapie******* – podsumował.

