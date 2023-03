Nowy odcinek „Pierwszej miłości”. W jakim stanie jest Alicja i jak wadlewiacy utrą nosa Brianowi?

Akcja serialu „Pierwsza miłość” rozgrywa się głównie we Wrocławiu, gdzie w większości mieszkają główni bohaterowie oraz w wiosce Wadlewo (Gajków, Ratowice), niedaleko Wrocławia. Produkcja gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Streszczenie nowego odcinka „Pierwszej miłości”

Zmartwiona Emilka chce wiedzieć, jak czuje się Alicja i czy lekarzom udało się ustabilizować jej stan. Roman stara się dotrzymywać towarzystwa Celinie, która jednak zdaje się nie mieć na to ochoty. Bez przekonania idzie na specjalnie zamówione przez Romana nabożeństwo.

Natomiast Lucynka poważnie wzięła sobie do serca pomysł z przebiegnięciem maratonu. Marta wpada w oko pewnemu mężczyźnie o imieniu Robert, a Kinga postanawia nieco pomóc tej nowej znajomości. Natomiast Franek i Olek omawiają plan odbudowy domu Celiny. Okazuje się, że Brian też chce aktywnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Jego zapał i ekscentryczny sposób bycia nie do końca przypada wadlewiakom do gustu. Postanawiają wystawić go na próbę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

