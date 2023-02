Dziś w „M jak miłość”. Iza spotka się z cyganką. Przepowie jej... romans

Co w nowym odcinku serialu „M jak miłość”? Aneta wyczuwa, że mąż coś przed nią ukrywa i jest o krok od wybuchu. Zdenerwowana lekarka wyznaje w końcu matce oraz teściowej, że podejrzewa Olka o zdradę. A seniorki zaczynają Chodakowskiego śledzić. Marcin ustala z czyjego telefonu wysłano donos w sprawie jego małżeństwa i od razu żąda wyjaśnień od Żaka oraz Kisielowej.

Tymczasem Iza ma w redakcji nietypowe spotkanie. To cyganka, która przepowiada jej romans. Później w Gródku o mało nie dochodzi do tragedii. Gdy Chodakowska zabiera dzieci do redakcji, Szymek wymyka się na ulicę i wchodzi na jezdnię, prosto pod koła rozpędzonego auta. W ostatniej chwili juniora ratuje Radek, ale sam nie ma już czasu na ucieczkę i ulega wypadkowi.

M jak miłość. Opis serialu

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

