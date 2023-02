Grażyna Szapołowska w ogniu krytyki. Została zgłoszona na policję

69-letnia Grażyna Szapołowska jest aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Ostatnio oglądać mogliśmy ją między innymi w filmie „365 dni”, gdzie wcieliła się w Klarę Biel, matkę Laury. Jest laureatką Orła za główną rolę kobiecą w filmie „Pan Tadeusz”. Jest też interpretatorką piosenki autorskiej. Była trzykrotnie mężatką. Obecnie związana jest z przedsiębiorcą Erykiem Stępniewskim.

Grażyna Szapołowska nagrywała prowadząc auto

Szapołowska jest aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio na Instagramie wywołała jednak oburzenie. Nagrywała, prowadząc samochód, a relację wrzuciła na Stories. Widać, że aktorka nie skupia się dostatecznie na drodze. Do wideo dodała opis „Życie jest dla życia”, co w tej sytuacji brzmi dość przewrotnie.

Zachowanie Szapołowskiej bardzo nie spodobało się internautom, którzy zaczęli dodawać dziesiątki komentarzy pouczających aktorkę.

„Wstyd. Jak można chwalić się tak nieodpowiedzialnym zachowaniem?”, „Radzę patrzeć na drogę, a nie szerzyć takie niebezpieczne zachowania... Wstyd”, „To jest 12 punktów karnych oraz 500 złotych mandatu. Nie jest to ani bezpieczne, ani zgodne z opisem tego filmu, dotyczącym ŻYCIA. Życie jest życiem i szanujmy je” – można przeczytać.

Szapołowska zgłoszona na policję

Zachowanie Szapołowskiej za kółkiem spowodowało, że Wiola vel Pudi, znana jako Niewyparzona Pudernica, zgłosiła sprawę na policję.

„Żeby potem nie było, że nikt nie zareagował i wydarzyło się jakieś nieszczęście. To nie jest babuleńka, która sprzedaje pietruszkę, żeby dorobić sobie do nędznej emerytury. To jest realne zagrożenie czyjegoś życia i zdrowia. Nie reagując, dajemy ciche przyzwolenie na łamanie prawa. Na drogach ginie mnóstwo ludzi, być może kogoś uratujecie, reagując. Stop chamstwu na drogach. Stop bezkarności elit. Stop wciskaniu kitów” – napisała, informując, że funkcjonariusze otrzymali od niej nagranie Szapołowskiej, które usunęła już z sieci.

