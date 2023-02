Nowości na Netflix. Podpowiadamy, co oglądać w weekend

Od dziś na Netflix oglądać możecie polski serial sci-fi „Dziewczyna i kosmonauta” w reżyserii Bartosza Prokopowicza z Magdaleną Cielecką w głównej roli. Ale to nie jedyna nowość, którą będziecie mogli obejrzeć w wolny weekend. Czekają na was tytuły takie jak „Za jednym zamachem”, „Zgubiony telefon”, „Re/Member” czy „Prawo Lidii Poet”. Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie!

Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości

„Bez filtra”

Znudzona studiami Marcely odchodzi z uczelni i znajduje nowy cel w życiu: zostać influencerką. Życie w sieci nie jest jednak tak łatwe, na jakie wygląda.



„Afrykańskie królowe. Nzinga”

Bohaterką pierwszego sezonu jest Njinga, nieustraszona wojowniczka o złożonym charakterze i fascynujących losach, która w XVII wieku władała królestwami Ndongo i Matamba, leżącymi na terenie dzisiejszej Angoli.



„Szajka. Serial”, sezon 2.

Doświadczony złodziej Mehdi oraz Liana, nowicjuszka w tym fachu, zostają wplątani w wojnę o wpływy pomiędzy dilerami narkotyków. Teraz muszą działać wspólnie, aby ocalić swoich bliskich.



„Romantycy”

W tym serialu dokumentalnym archiwalne nagrania i wnikliwe wywiady składają się na fascynującą opowieść o życiu i dziedzictwie filmowym tytana Bollywood — Yasha Chopry.



„The Full Time Wife Escapist”

Po serii niefortunnych zdarzeń bezrobotna singielka znajduje pracę u zapracowanego, niedoświadczonego uczuciowo urzędnika. Jej stanowisko? Jego druga połówka.



„Dearest”

Elegancka bizneswoman z wyższych sfer zostaje kluczowym świadkiem morderstwa, które jest powiązane ze sprawą zaginięcia w jej rodzinnym mieście sprzed 15 lat.



„Jim Jefferies. High & Dry”

Jim Jefferies, dla którego nie ma tematów tabu, mówi o naćpanych misiach koala, dezorientacji ojca w temacie wazektomii i wyborem między włosami a popędem seksualnym.



„Velvet Collection”

Spin-off serialu „Velvet” osadzony pod koniec lat 60. Projektantka mody, Ana, i jej przyjaciele, Clara, Pedro i Raúl, otwierają w Barcelonie sklep i szkołę projektowania.



„Transakcje za milion dolarów. Nowy Jork”

Trzech pośredników w handlu nieruchomościami reprezentuje sprzedawców posiadłości z Nowego Jorku.



„Żony Beverly Hills”

Życie jednych z najbardziej zamożnych kobiet Ameryki mieszkających w Beverly Hills.



„Whindersson Nunes: Kółko wzajemnej adoracji”

To koniec świata. Whindersson Nunes jest o tym przekonany. W swoim stand-upie mówi o bieżących wydarzeniach, mediach społecznościowych, religii i nie tylko.



„Saving My Stupid Youth”

Gdy dwoje nauczycieli po przejściach zaczyna uczyć wspólnie klasę koedukacyjną z połączonych liceów dla chłopców i dziewcząt, powoli zaczyna między nimi iskrzyć.



„OMG! Oh My Girl”

Niezdarny Guy, który od lat kocha się w pewnej siebie June, ale okoliczności nigdy mu nie sprzyjają, zaczyna wierzyć, że los płata mu figle.



„Pod pokładem”

Młodzi członkowie załogi luksusowego jachtu próbują sobie radzić z życiem na morzu. Romanse, wymagający goście i dramatyczne wydarzenia co rusz zakłócają spokojną podróż.



„Za jednym zamachem”

Serial dokumentalny, w którym towarzyszymy grupie profesjonalnych golfistów - na polu i poza nim - podczas sezonu pełnego trudnych wyzwań.



„Battlebots. Walki Robotów”

Wynalazcy gigantycznych robotów stają do walki na pełnej niebezpieczeństw kuloodpornej arenie. Cel jest jeden: unieruchomić lub zniszczyć maszynę przeciwnika.



„Dokąd oczy poniosą”

Po 15 latach rozłąki brat i siostra postanawiają odbudować relację i spełnić marzenie z dzieciństwa, wybierając się w motocyklową podróż przez Meksyk.



„Straż Cywilna”

Oddział straży cywilnej utworzony, żeby poprawić wizerunek policji, musi zmierzyć się z niespodziewanym zagrożeniem, gdy trafia na trop transakcji narkotykowej.



„Re/Member”

Japoński horror, film w reżyserii Karady Sagashiego. Opowieść koncetruje się na sześciorgu licealistach, którzy zostali uwięzieni w pętki czasowej. Aby wyrwać się z klątwy, muszą zebrać szczątki tajemniczej ofiary.



„A Sunday Affair”

Historia dwóch najlepszych przyjaciółek, Uche i Toyin, które zakochują się w tym samym mężczyźnie, czarującym, ale nieprzewidywalnym Sunday'u. Tak rodzi się miłosny trójkąt.



„Zgubiony telefon”

Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Wymarzeni”

Natalie i Nick są sfrustrowani swoim życiem uczuciowym. Po wrzuceniu monety do fontanny, liczą na spełnienie marzenia. Jednak zgodnie z mitem, mają tylko tydzień, aby zmienić marzenia w rzeczywistość.



„Red Rose”

Fabuła skupia się na grupie młodych, dość zadziornych nastolatków, którzy pewnego dnia pobierają pewną bardzo niebezpieczną aplikację. Wkrótce ta wydaje polecenia, które niosą śmiertelne konsekwencje.



„Doskonale dopasowani”

W tym strategicznym i pełnym pokus konkursie randkowym pary, które udowodniły, że są doskonale dopasowane, decydują o losach pozostałych uczestników programu.



„Pierwszy raz”

Grupa młodych ludzi organizując pożegnanie wakacji staje wobec zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsze rozterki, wybory, kroki w przyszłość, rozczarowania i chichoty losu opowiedziane pięknymi zdjęciami, prawdziwymi emocjami i dużym tempem akcji.



„Prawo Lidii Poet”

Prawdziwa historia Lidii Poët, pierwszej kobiety prawnika we Włoszech, która otrzymała zakaz wykonywania zawodu, ale przygotowała apelację, aby obalić decyzję sądu.



„Zakochani raz po raz”

Hiszpański serial będący dramatem, komedią i romansem zarazem. Opowieść o młodych ludziach, Irene i Jilio, którzy prowadzą bardzo burzliwy związek, staje się w sobie zakochując, następnie zrywając i wracając do siebie ponownie.



„Miłość do kwadratu. Jeszcze raz”

Twardo stąpająca po ziemi nauczycielka podejmuje wyzwanie prowadzenia show dla dzieci, a Enzo poszukuje nowej ścieżki dla siebie. Między nimi staje Rafał, sławny i przystojny prezenter telewizyjny. Czy ich miłość wytrzyma tę próbę? W końcu nigdy nie jest za późno, żeby w życiu zacząć coś nowego.



„Dziewczyna i kosmonauta”

Dwaj piloci F-16, przyjaciele Nikodem i Bogdan, konkurują o serce pięknej Marty oraz o to, który z nich poleci w kosmos. Kosmiczną rywalizację wygrywa Niko, jednak z powodu niewyjaśnionej awarii powraca z misji dopiero po 30 latach. Pomimo upływu lat na Ziemi wiek ocalałego kosmonauty zatrzymał się w dniu startu.

