Polskie filmy na święta. Co warto obejrzeć na Netflix z rodziną?

W ostatnich latach na Netfliksie pojawiło się sporo polskich filmów – zarówno premierowych, jak i tych, które zdążyły już zapisać się w historii współczesnej rodzimej kinematografii. Dramaty obyczajowe, komedie romantyczne, kino familijne, a nawet świąteczne produkcje z polskim akcentem – wybór jest naprawdę spory.

Przygotowaliśmy zestawienie polskich filmów na Netfliksie, które warto obejrzeć w święta – solo, z rodziną, z drugą połówką albo po prostu pod kocem z kubkiem herbaty. Jeśli szukasz czegoś bliskiego, prawdziwego i jednocześnie klimatycznego – jesteś we właściwym miejscu.

Najlepsze polskie filmy na Netflix. Idealne na święta

„Strzępy”



Spokój w rodzinie Pateroków zostaje zburzony przez chorobę dziadka Gerarda.



„Światłoczuła”



Agata pracuje z trudną młodzieżą, nurkuje na bezdechu, czerpie z życia pełnymi garściami. Jest niewidoma. Robert jest wziętym fotografem. Ucieka od ludzi. Ich spotkanie zmieni wszystko. Pomoże odnaleźć im miłość i pokonać własne ograniczenia.



„Komedia małżeńska”



Zmęczona domowymi obowiązkami kobieta zostawia rodzinę i wyjeżdża do innego miasta, gdzie znajduje dobrą pracę.



„Papusza”



Historia pierwszej romskiej poetki, której wiersze zostały spisane i przetłumaczone na język polski.



„Filip”



Filip, dwudziestokilkuletni atrakcyjny mężczyzna, godzi pracę kelnera w luksusowym hotelu z korzystaniem z życia w czasach, które jego radościom nie sprzyjają. Przyjemność nie musi jednak leżeć daleko od zemsty, a każdy kolejny dzień naznaczony jest niepewnością przetrwania.



„Johnny”



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Znachor”



Renomowany niegdyś chirurg, który stracił rodzinę i pamięć, dostaje szansę na nowe życie, gdy po latach spotyka swoją córkę.



„Różyczka”



Zaślepiona uczuciem do agenta tajnych służb dziewczyna rozkochuje w sobie na jego polecenie znanego pisarza. Jej zadaniem jest inwigilowanie kochanka.



„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”



Historia najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce, dla którego władza, bycie ponad stan i pieniądze stanowią priorytet.



„Układ zamknięty”



Oparta na faktach historia opowiada o trzech przedsiębiorcach, którzy wskutek zmowy zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej.



„Służby specjalne”



Po likwidacji WSI do życia zostaje powołana nowa organizacja wywiadowcza. Wkrótce trójka jej członków zaczyna mieć wątpliwości, dla kogo tak naprawdę pracuje.



„Jestem mordercą”



Młody milicjant otrzymuje zadanie schwytania seryjnego zabójcy kobiet.



„Planeta singli”



Romantyczna Ania bierze udział w reality show ukazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym naiwność kobiet szukających tam ideału.



„Zimna wojna”



Utalentowany kompozytor zakochuje się w młodej członkini zespołu ludowego. Wielkie uczucie utrudniają jednak realia powojennego bloku komunistycznego.



„Kler”



Życie trzech księży ulega zmianie, kiedy ich drogi krzyżują się ponownie.



„Chce się żyć”



Chory na mózgowe porażenie Mateusz podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia.



„Pokłosie”



Dwóch braci, próbując odgrzebać tajemnicę sprzed lat, staje w poważnym konflikcie z mieszkańcami swojej wsi.



„Ostatnia rodzina”



Dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną ciąży fatum.



„Drogówka”



Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.



„Boże ciało”



Dwudziestoletni Daniel zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza.



„Pitbull. Nowe porządki”



Policjanci dwóch warszawskich komend łączą siły w walce z Grupą Mokotowską.



„Skazany na bluesa”



Historia życia Ryszarda Riedla, jednego z najwybitniejszych polskich muzyków, który szukał wolności poprzez swoje utwory.



„Róża”



Były AK-owiec i wdowa po żołnierzu Wehrmachtu próbują wspólnie stawić czoło okrutnej rzeczywistości.



„Dom zły”



Do domu Zdzisława i Bożeny Dziabasów trafia przypadkowy gość, Edward Środoń. Po kolacji zakrapianej alkoholem dochodzi do tragedii.



„Wszyscy jesteśmy Chrystusami”



Sylwester opowiada swojemu ojcu o cierpieniu jakie przechodził, kiedy ten pił.Czytaj też:

