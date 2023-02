Netflix szykuje nowy miniserial z Benedictem Cumberbatchem. To wszystko, co wiemy

Zdjęcia do serialu Netfliksa rozpoczęły się na początku lutego w Nowym Jorku i na Węgrzech. Producentami wykonawczymi są: Abi Morgan, Jane Featherstone („Czarnobyl”, „Będzie bolało”), Lucy Dyke („Rozstania”, „Czarne lustro”), laureatka nagrody BAFTA Lucy Forbes („Będzie bolało”, „In My Skin”, „End of The F***ing World”) i Benedict Cumberbatch.

„Eric”. O czym będzie serial?

To rozgrywająca się w latach 80. XX wieku w Nowym Jorku historia zdesperowanego ojca szukającego dziewięcioletniego syna, który zniknął pewnego ranka w drodze do szkoły.

Próbując poradzić sobie ze stratą syna Edgara, Vincent, jeden z najlepszych nowojorskich lalkarzy i twórca niezwykle popularnego programu telewizyjnego dla dzieci „Good Day Sunshine”, staje się coraz bardziej przygnębiony i niestabilny.

Pełen poczucia winy i nienawiści do samego siebie kurczowo trzyma się rysunków swojego syna przedstawiających koszmarną niebieską lalkę — Erica — przekonany, że jeśli uda mu się pokazać ją w telewizji, Edgar wróci do domu. Gdy coraz bardziej destrukcyjne zachowanie Vincenta zraża jego rodzinę, kolegów z pracy i próbujących mu pomóc detektywów, to Eric — trzymające go przy życiu urojenie — staje się jego jedynym sprzymierzeńcem w dążeniu do sprowadzenia syna do domu.

Miniserial „Eric” będzie liczył sześć odcinków po 60 minut.

Opisy postaci serialu „Eric”

Vincent Anderson (Benedict Cumberbatch)



Vincent, jeden z najlepszych nowojorskich lalkarzy, jest twórcą niezwykle popularnego programu telewizyjnego dla dzieci „Good Day Sunshine”. Bardzo inteligentny, charyzmatyczny, ale narcystyczny Vincent w pracy jest nieprzewidywalny, a w domu zaniedbuje swoją żonę Cassie i małego syna Edgara.



Cassie Anderson (Gaby Hoffmann)



Cassie, urodzona i wychowana na bogatej farmie w północnej części stanu Nowy Jork, zakochała się w Vincencie na studiach artystycznych. Później dopadła ją proza życia. Cassie jest ciepłą i kochającą matką dla Edgara, ale czuje się zmęczona niestabilnym zachowaniem Vincenta, który w dodatku jest kobieciarzem.



Detektyw Michael Ledroit (McKinley Belcher III)



Ledroit z dwudziestoletnim doświadczeniem w policji, głównie w wydziale narkotykowym, jakiś czas temu zobowiązał się do pomocy zawalonej robotą jednostce ds. zaginięć i zajmuje się sprawą Edgara. Ukrywa swoją orientację seksualną i fakt, że od wielu lat żyje ze swoim kochankiem Williamem. Jednak kiedy jego sekret staje się przeszkodą w pracy, Ledroit musi wybrać między ochroną swojej tożsamości a rozwiązaniem sprawy.



Lennie Wilson (Dan Fogler)



Lennie Wilson to najlepszy przyjaciel Vincenta i jego współpracownik, który sam jest genialnym lalkarzem. Zdeklarowany kawaler Lennie czuje się blisko związany z Edgarem, który często pojawia się na planie „Good Day Sunshine”.



George Lovett (Clarke Peters)



George Lovett, nadzorca budynku mieszkalnego, w którym mieszka Edgar, jest przyjaznym sąsiadem i minimalistą. Docenia swoich nielicznych bliskich. Jego dzieci już z nim nie rozmawiają, więc George zaprzyjaźnił się z Edgarem, pozwalając mu bawić się w swoim mieszkaniu, gdy jego rodzice się kłócili.



Edgar Anderson (Ivan Morris Howe)



Artystyczny, ale bardzo wycofany, dziewięcioletni Edgar inspiruje się lalkami z programu swojego ojca „Good Day Sunshine”, popularnego przedstawienia kukiełkowego dla dzieci, i chce zrobić własną kukiełkę.



Yuusuf Egbe (Bamar Kane)



Yuusuf Egbe mieszka wśród bezdomnych w tunelach nieużywanych linii metra pod Nowym Jorkiem. Artysta graffiti Yuusuf zostawia swoje podpisy w całym Nowym Jorku, ale nigdy nie spodziewał się, że zostaną zauważone — zwłaszcza przez dziewięcioletniego chłopca.



Cecile Rochelle (Adepero Odyue)



Cecilie jest Afroamerykanką, której syn Marlon zaginął jedenaście miesięcy temu. Marlon był starszy od Edgara i chociaż policja zrobiła bardzo niewiele, aby go odszukać, Cecile się nie poddaje. Pogodziła się z myślą, że chłopiec nie żyje, ale nadal chce, żeby go odnaleziono.



Raya (Alexis Molnar)



Raya jest przyjaciółką Yuusufa, która też mieszka z bezdomnymi w tunelach pod Nowym Jorkiem. Uzależniona od cracku Raya wykorzystuje swój spryt, aby zdobyć kolejną dawkę, ale czasami wiąże się to z dużym ryzykiem dla niej i jej otoczenia.



Matteo Cripp (David Denman)



Kapitan Cripp, szef Ledroita o sokolim wzroku i kapitan posterunku, ma dobre relacje z Ledroitem i troszczy się o niego jak mentor. Sprawa Edgara przyciąga uwagę mediów i wywołuje presję z góry. Kiedy Ledroit zauważa powiązanie ze sprawą Marlona Rochelle, czternastolatka, który zaginął rok wcześniej, Cripp odrzuca tę teorię, chcąc szybko zamknąć dochodzenie.



Anne Anderson (Phoebe Nicholls)



Anne jest wytworną, ale wrażliwą żoną potentata nieruchomości Roberta Andersona i matką Vincenta, który nie może się z nią dogadać i prowadzi życie stanowiące zaprzeczenie wszystkiego, do czego aspirują Anne i Robert.



Ronnie (Roberta Colindrez)



Ronnie to legendarna lalkarka od wielu lat pracująca nad „Good Day Sunshine” z Vincentem i Lenniem. Ronnie ma sarkastyczne poczucie humoru i jest odporna na uroki Vincenta, dzięki czemu zawsze potrafi przywołać go do porządku. Czytaj też:

