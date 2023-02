Bridgertonowie powracają. „Królowa Charlotta” z zapowiedzią i datą premiery

Podczas wirtualnego wydarzenia zorganizowanego przez Netflix i Shondaland członkowie obsady wraz z Shondą Rhimes zdradzili fanom, czego mogą się spodziewać w nowym serialu, jak odnosi się on do uniwersum Bridgertonów i które wątki dotyczące ich ulubionych bohaterów zgłębi. Aktorzy opowiedzieli również o tym, skąd czerpali inspirację do swoich ról.

„Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”. O czym będzie serial?

Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie Bridgertonów.

W obsadzie pojawią się: Golda Rosheuvel (Królowa Charlotta), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) i Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) pojawią się w rolach znanych widzom z serialu Bridgertonowie. India Amarteifio (Line of Duty) zagra młodą królową Charlottę, natomiast Corey Mylchreest (Sandman) młodego króla Jerzego. Arsema Thomas zadebiutuję w roli młodej Agathy Danbury, a Michelle Fairley znana z serialu Gangi Londynu zagra księżniczkę Augustę.

Obsadę uzupełniają Sam Clemmett (Harry Potter i Przeklęte Dziecko – West End i Broadway, The War Below) jako Młody Brimsley, Freddie Dennis (Nierealnie) jako Reynolds, Richard Cunningham (Wiedźmin) jako Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) jako Adolphus, Rob Maloney (Casualty) jako Royal Doctor, Cyril Nri (Cucumber) jako Lord Danbury i Hugh Sachs (Bridgertonowie sezon 1 i 2) jako Brimsley.

„Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów” pojawi się premierowo na Netflix już 4 maja. Serial limitowany liczył będzie 6 odcinków. Zobaczcie zwiastun nadchodzącej produkcji:

