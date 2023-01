Złote Globy 2023. Te tytuły triumfowały. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

„Fabelmanowie" – w kinach



Sammy Fabelman dorasta w Arizonie po II wojnie światowej. Odkrywając trawiący rodzinę sekret, stara się jej członkom unaocznić prawdę za pomocą potęgi filmu .



„Ród smoka” – HBO Max



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest "Gra o tron".



„Duchy Inisherin” – w kinach od 20 stycznia 2023



Życie dwóch długoletnich znajomych znajduje się w impasie, gdy jeden z nich nagle kończy ich przyjaźń, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla nich obydwu.



„Tár” – w kinach od 24 lutego 2023



Uznana kompozytorka Lydia Tár zostaje pierwszą w historii kobietą-dyrygentką największej niemieckiej orkiestry.



„Elvis” – HBO Max



Historia wieloletniej relacji Elvisa Presleya z Parkerem. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych osób w życiu piosenkarza jego żona Priscilla Presley.



„Guillermo Del Toro: Pinokio” – Netflix



Zachwycająca od strony wizualnej i muzycznej filmowa opowieść w technice poklatkowej o drewnianym pajacyku, który ożył, autorstwa nagrodzonego Oscarami Guillermo del Toro.



„Wszystko wszędzie naraz" – Amazon Prime Video



Borykająca się z trudami codzienności kobieta w średnim wieku zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty.



„Biały Lotos” – HBO Max



Grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” – Netflix



W ciągu kilkunastu lat Jeffrey Dahmer zamordował 17 nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn. Jak udało mu się tak długo uniknąć aresztowania?



„Zepsuta krew” – Disney+



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Misja: Podstawówka” – Disney+



Komedia o szkole śledząca losy grupy oddanych i pełnych pasji nauczycieli oraz nieco gruboskórnej dyrektorki, którzy próbują działać w systemie szkół publicznych Filadelfii. Pomimo napotykanych przeciwności są zdeterminowani, by pomóc swoim uczniom odnieść sukces w życiu. I choć tych niesamowitych nauczycieli jest niewielu i są niedofinansowani, kochają swoją pracę, nawet jeśli nie pochwalają podejścia kuratorium do kwestii edukacji.



„Euforia” – HBO Max



Życie uzależnionej od narkotyków nastolatki zmienia się, gdy poznaje transseksualną dziewczynę, która przybyła do miasta.



„The Bear”



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.



„Czarny ptak” – Apple TV+

Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę – jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Ozark” – Netflix



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Babilon” – w kinach od 20 stycznia



Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.



„Argentyna, 1985” – Amazon Prime Video



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia prokuratorów Julio Strassery i Luisa Moreno Ocampo, którzy odważyli się zbadać i ścigać najkrwawszą dyktaturę wojskową w Argentynie 1985 roku.Czytaj też:

