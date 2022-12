8 dobrych seriali na HBO Max. Od tych tytułów nie będziesz się mógł oderwać

„Mrs. America”



Nieoczekiwanie konserwatywna aktywistka z Illinois, Phyllis Schlafly, organizuje front sprzeciwu wobec poprawki, który zablokował ją na długie lata. Serial „Mrs. America” opowiada o rozgrywającej się wtedy walce między feministkami, a zwolenniczkami tradycyjnej roli kobiet w rodzinie.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey'ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Hacks”



Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.



„Mogę cię zniszczyć”



Beztroska i pewna siebie dziewczyna z Londynu po napaści seksualnej musi odbudować każdy element swojego życia. Historia, która w centrum stawia pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”



Zniknięcie w 1982 r. Kathleen McCormack, zamordowanie w Beverly Hills kluczowego świadka w tej sprawie, brutalne morderstwo mężczyzny w Galveston w Teksasie – wszystkie te sprawy łączy osoba Roberta Dursta, męża Kathleen i sąsiada zabitego Teksańczyka.



„Od nowa”



Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Czytaj też:

