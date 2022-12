HBO Max dodaje ponad 20 nowych tytułów. Sprawdzamy listę premier

„Romulus”, sezon 2. – premiera: 16 grudnia



Drugi sezon serialu zabierającego widza w podróż przez historię, legendy i rewolucje. Akcja toczy się nad brzegiem Tybru, gdzie istnieje prymitywny i brutalny świat, a o losie człowieka decydują bezlitosne siły.



„Black Adam” – premiera: 16 grudnia



W starożytnym Kahndaqu niewolnik Teth Adam otrzymał nieograniczoną moc bogów. Wykorzystał ją jednak do zemsty, za co został uwięziony. Teraz, 5000 lat później, odzyskuje wolność i ponownie wymierza światu mroczną sprawiedliwość. W roli głównej Dwayne Johnson.



„Rock & Roll Hall of Fame – ceremonia 2022” – premiera: 31 grudnia



37. ceremonia wprowadzenia do Rock & Roll Hall of Fame nagrana w Microsoft Theatre w Los Angeles z udziałem wielu gwiazd i gości specjalnych.



„Morbius” – premiera: 23 grudnia



Zdobywca Oscara Jared Leto wciela się w rolę tajemniczego antybohatera Michaela Morbiusa, który po nabyciu nadludzkich zdolności musi zmierzyć się ze swoją nową i przerażającą naturą.



„Obcy na poddaszu” – premiera: 23 grudnia



Grupa dzieciaków broni swojego letniskowego domu w Maine przed najeźdźcami z kosmosu w bitwie, która zadecyduje o losie Ziemi i letnich wakacji.



„55 kroków” – premiera: 19 grudnia



Film oparty na prawdziwej historii Eleanor Riese, pacjentki z chorobą psychiczną, która wnosi pozew zbiorowy, aby zapewnić pacjentom z zaburzeniami umysłowymi prawo wypowiadania własnej opinii na temat ich leczenia podczas pobytu w szpitalu. W rolach głównych Helena Bonham Carter i Hilary Swank.



„Yang” – premiera: 16 grudnia



Jake wiedzie spokojne życie z żoną i córką, a na co dzień towarzyszy im android Yang. Kiedy ten niespodziewanie się rozbija, Jake szuka sposobu na przywrócenie go do życia i odkrywa coś, co zaskakuje całą rodzinę.



„W salonie Hudy” – premiera 16 grudnia



Reem, młoda matka, która jest żoną zazdrosnego mężczyzny, udaje się do salonu fryzjerskiego Hudy w Betlejem. Jednak ta zwyczajna wizyta wymyka się spod kontroli, gdy Huda, postawiwszy Reem w haniebnej sytuacji, zaczyna ją szantażować.



„Dżokej” – premiera: 16 grudnia



Z pomocą nowego konia i zaufanej trenerki, starzejący się dżokej przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw, które mogą być ostatnimi w jego karierze. Sytuacja komplikuje się, kiedy pojawia się młody jeździec, który twierdzi, że jest jego synem.



„Niewiniątka” – premiera 30 grudnia



Czworo dzieci zaprzyjaźnia się podczas letnich wakacji i odkrywa, że ma ukryte moce. Ich z pozoru niewinna gra przybiera mroczny obrót i zaczynają się dziać dziwne rzeczy.



„Blair Witch Project” – premiera: 30 grudnia



Historia trzech studentów szkoły filmowej, którzy udali się do małego miasteczka, aby nakręcić film dokumentalny o legendarnej morderczyni. Projekt przybiera jednak przerażający obrót, gdy uczniowie gubią się w lesie.



„Notatki o seksie” – premiera: 17 grudnia



Serial dokumentalny typu „cinéma vérité” oparty na kolumnie New York Magazine o seksie i randkach. Każdy odcinek ma strukturę pamiętnika, splatając historie dwóch osób i przedstawiając tydzień z ich życia.



„Potwory kontra obcy” – premiera: 31 grudnia

Kapsuła kosmiczna ląduje na samochodzie Susan Reynold i kobieta zostaje oblana pozaziemskim płynem, który zmienia ją w olbrzymkę. Chwyta ją wojsko i wysyła do tajnej placówki rządowej, gdzie spotyka inne potwory.



„Megamocny” – premiera: 31 grudnia



Po unicestwieniu swojego jedynego wroga Metro Mena, Megamocny musi zmierzyć się z jeszcze potężniejszym przeciwnikiem. Czy uda mu się uratować sytuację?



„Święty duch” – premiera: 23 grudnia



Umiera szef stowarzyszenia miłośników ufologii, a jego śmierć szczególnie mocno dotyka jednego z członków organizacji. Mężczyźni razem prowadzili tajny projekt dotyczący zmiany ludzkiego przeznaczenia. Nagroda na MFF w Locarno.



„Dickens na Święta” – premiera: 23 grudnia



Cassie wraca do swojego rodzinnego miasta, Dickens, po tym, jak próbowała swoich sił jako reżyserka na Broadwayu. Teraz musi zmierzyć się z wyreżyserowanym lokalnego przedstawienia „Opowieść wigilijna” z okazji święta miasta.



„Świąteczny walc” – premiera: 23 grudnia



Po odwołaniu bożonarodzeniowego ślubu Avery, instruktor tańca pomaga dziewczynie zmierzyć się z jej życiowymi lękami i spełnić marzenie o nauce tańca.



„Święta na farmie” – premiera: 23 grudnia



Książka Emmy o życiu na australijskiej farmie ma stać się sensacją wydawniczą – a szefowa wydawnictwa i jej przystojny syn przyjeżdżają, aby osobiście zobaczyć codzienność autorki.Czytaj też:

