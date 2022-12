„Pierwsza miłość”. Marta zezna na swoją niekorzyść?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Jolkę denerwuje nadopiekuńczość ojca, który chce wiedzieć wszystko o jej życiu, a zwłaszcza sprawach prywatnych. Ewa staje w obronie dziewczyny i postanawia porozmawiać z Fabianem o jego relacji z córką. Czy ta rozmowa wpłynie na jego zachowanie? Tymczasem Jolka słyszy pewne plotki na temat Tomka.

Z kolei Laura przekazuje Marysi zaproszenie na wystawę jej prac w galerii. Zależy jej, aby Marysia uczestniczyła w tym wydarzeniu, bo to dzięki niej poznała Anetę, właścicielkę galerii. Marysia cieszy się z sukcesów Laury, ale nie jest pewna, czy będzie mogła pójść. Mecenas reprezentująca Mateusza w dociekliwy sposób stara się wyciągnąć od Marty zeznania mogące niekorzystnie wpłynąć na jej wersje wydarzeń. Skalska chce pokazać swojego klienta w zupełnie innym świetle. Wytrąca to Martę z równowagi. Co postanowi sąd?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

