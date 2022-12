Natalia Siwiec zareagowała na pytania o ciążę. Jej odpowiedź wyjaśnia wszystko. „Tak!”

Od dłuższego już czasu Natalia Siwiec wraz z mężem Mariuszem Radziszewskim i córeczką Mią mieszka w jednym z meksykańskich kurortów. W Polsce już właściwie tylko bywa, choć ostatnio nieczęsto. Fani mogą za to podziwiać malownicze kadry prosto z Meksyku na jej profilu na Instagramie. Tym razem celebrytka postanowiła pokazać internautom swój brzuch, co stało się okazją do zadawania intymnych pytań o kolejną ciążę!

Natalia Siwiec reaguje na pytania o ciążę

Natalia Siwiec opublikowała krótkie nagranie, na którym zaprezentowała się wraz z rodziną. Widać na nim, jak spaceruje z mężem i córką, nie zabrakło też czułości i wymiany pocałunków z Mariuszem. Wszyscy mieli na sobie luźne i wygodne stroje, a Natalia Siwiec wybrała krótką bluzkę odsłaniającą brzuch i długie lejące się spodnie. Od lat celebrytka może pochwalić się figurą zgodną z kanonem, dlatego niemałym zaskoczeniem było pytanie jednej z jej fanek. – Natalia w ciąży?

Natalia Siwiec nie oburzyła się pytaniem, za to postanowiła na nie odpowiedzieć. – Tak! Tylko, że spożywczej – zażartowała. W przeciwieństwie do celebrytki niektórych pytanie zbulwersowało. – Jesteście straszni ludzie… Może się pani Natalia przejadła, może jej się woda zatrzymała, może bierze jakieś leki… Wszędzie musicie ciążę wciskać i do macicy zaglądać? – napisała jedna z internautek.

Gwiazda i tym razem postanowiła zareagować. – Hehe dokładnie. Wystarczy pierwszy dzień miesiączki, jedzenie i gotowe – napisała.

