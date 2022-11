„Świat według Kiepskich”. Wyemitowano ostatni odcinek. Czego nie wiecie o produkcji?

Trudno uwierzyć, że „Świat według Kiepskich” był emitowany na antenie Polsatu przez 23 lata. Bez wątpienia stał się najpopularniejszym sitcomem w Polsce. Pierwszy odcinek miał premierę 16 marca 1999 roku.

Serial opowiada o przygodach i perypetiach rodziny Kiepskich, ich sąsiadów i przyjaciół. Akcja toczy się w kamienicy we Wrocławiu na osiedlu Kosmonautów przy ulicy Ćwiartki 3/4. W główną rolę Ferdynanda Kiepskiego wciela się Andrzej Grabowski. Ulubionym zajęciem mężczyzny jest picie piwa i oglądanie telewizji. Jego pasje podziela z nim syn – Walduś, w tej roli Bartosz Żukowski. W fabule nie brakuje też damskich postaci. W żonę Kiepskiego – Halinkę od lat wciela się Marzena Kipiel-Sztuka, a córkę małżeństwa – Mariolę gra Barbara Mularczyk. Wspominając kultową produkcję, nie można zapomnieć o babci Rozalii, którą grała Krystyna Feldman. W kamienicy poza rodziną Kiepskich mieszka Marian Paździoch z żoną oraz Arnold Boczek, którzy równie często pojawiali się na ekranie.

Koniec przygód Kiepskich

Nieoczekiwana śmierć Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego, którzy odpowiednio wcielali się w rolę Paździocha i Boczka zapewne miała wpływ na dalsze losy serialu. Scenarzyści nie ukrywali, że po odejściu Gnatowskiego musieli zmienić niemal cały scenariusz, bo wiele scen zostało napisanych specjalnie dla niego. O nieuchronnym zakończeniu produkcji wspominał też Andrzej Grabowski, który podczas jednego z wywiadów wyznał, że kręcenie zaczynano w styczniu, a w tym roku to się nie stało. – To znaczy, że coś się skończyło. Tym bardziej że tam nie ma już Ryśka Kotysa, Darka Gnatowskiego. To są straty, których nie da się zastąpić – powiedział mąż serialowej Halinki.

„Świat Według Kiepskich” – ostatni odcinek

W jesiennej ramówce Polsatu widzowie zobaczyli premierowo 12 odcinków „Świata według Kiepskich”. Ostatnich z nich został wyemitowany w środę 16 listopada 2022 roku. Pożegnalny rozdział z perypetiami Kiepskich nazwano „Dzień Wszystkich Świętych”.

W wigilię Dnia Wszystkich Świętych Ferdka prześladuje głos oferujący mu „browara albo psikusa”. Ferdek ma wrażenie, że właścicielem głosu jest Walduś, ale nie ma pojęcia skąd go ten głos „niby-Waldusia” dochodzi. Za to Zofia Strzygoń dobrze orientuje się w sytuacji: odnajduje szczelinę w czasoprzestrzeni, przez którą Ferdek będzie mógł przejść w Zaświaty i w Dzień Wszystkich Świętych spotkać się z wszystkimi Kiepskimi, czyli ze swoją zmarłą rodziną – czytamy w opisie.

Ciekawostki o serialu „Świat według Kiepskich”

Pomysł na serial został wyłoniony z konkursu, który w 1977 ogłosił Polsat. Stacja chciała nakręcić sitcom i dzięki zgłoszeniom powstały aż trzy produkcje: „Rodzina zastępcza”, „Graczykowie” i „Świat według Kiepskich”, który był kręcony najdłużej. Pierwsza nazwa produkcji to „Kiepskich świat”, jednak szybko została zmieniona. Zmienione zostało także imię głównego bohatera, który miał być Ludwikiem. To nie przypadło do gustu Andrzejowi Grabowskiemu, w jednym z wywiadów powiedział, że skoro był Ferdynand Wielki, to powinien być także Ferdynand Kiepski.

Co ciekawe, pierwsze 77 odcinków zostało nakręconych w prawdziwej wrocławskiej kamienicy na rogu ulic Podwale i Dworcowej. Kolejne powstały w studiu zdjęciowym. Z oryginalnego mieszkania zabrano nawet framugi od drzwi, zastępując je nowymi. Mimo zdjęć w budynku wciąż mieszkali wrocławianie. Jak wynika z relacji pracowników planu – mieli być bardzo cierpliwi i czekać nawet kilkanaście minut, by przejść korytarzem.

Ciekawostką jest też fakt, że perypetie rodziny Kiepskich doczekały się ukraińskiego odpowiednika o tytule „Niepruchi”.

Czytaj też:

WIELKI QUIZ z serialu „Świat według Kiepskich”! Prawdziwi fani powinni to wiedzieć!Czytaj też:

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą ogłosić zaręczyny w wyjątkowy sposób?