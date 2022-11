Najpopularniejsze seriale na Netflix. To oglądają Polacy

10. „Wielka woda”



Artystka zakochuje się we włoskim kucharzu i zaczyna pasjonującą podróż przez kultury i kontynenty, w której doświadczy miłości, straty, odrodzenia i nadziei.



9. „Obserwator”



Małżeństwo wprowadza się do wymarzonego domu, gdzie zaczyna otrzymywać listy z pogróżkami.



8. „Od zera”



Artystka zakochuje się we włoskim kucharzu i zaczyna pasjonującą podróż przez kultury i kontynenty, w której doświadczy miłości, straty, odrodzenia i nadziei.



7. „Tajemnice FIFA”



Od walki o władzę po politykę globalną - dokument ujawnia kontrowersyjne zagrania organizacji FIFA, w tym przy wyborze gospodarza Mistrzostw Świata.



6. „W zamknięciu”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



5. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



4. „Prehistoryczna apokalipsa”



Reporter Graham Hancock podróżuje po świecie w poszukiwaniu tajemniczych zapomnianych cywilizacji sięgających ostatniej epoki lodowcowej.



3. „Warrior Nun”



Młoda kobieta budzi się w kostnicy z niewytłumaczalnymi mocami i zostaje wciągnięta w walkę dobra ze złem.



2. „Turbulencje”



Zaginiony podczas lotu samolot po kilku latach powraca. Jego pasażerowie muszą zmierzyć się z życiem, które toczyło się bez nich, i z nową, zaskakującą rzeczywistością.



1. „The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi. Czytaj też:

To oglądają teraz Polacy na Netflix. Lista najpopularniejszych filmówCzytaj też:

Edyta Górniak przewiduje przyszłość Kościoła: To się wszystko rozpiep***