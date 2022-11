Szokująca sugestia w „The Crown”. Co Diana miała wspólnego z pożarem Windsoru?

Oparty na wydarzeniach historycznych serial „The Crown” przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste wydarzenia, które ukształtowały jej panowanie. W produkcji nie brakuje nie tylko przedstawienia losów kraju, ale przede wszystkim rodzinnych zawirowań. Na platformie Netflix właśnie zadebiutował piąty sezon.

Wraz z nową dekadą lat 90., królewskich ród stoi przed prawdopodobnie największym jak dotąd wyzwaniem; opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii. Bez wątpienia największe emocje budzi wątek księżnej Diany. Twórcy skoncentrowali się na postaci, która ginie w tragicznym wypadku w Paryżu razem ze swoim partnerem.

Księżna Diana stała za podpaleniem zamku w Windsorze?

Niestety produkcja nie została zbyt ciepło przyjęta przez widzów. Wydaje się, że wydarzyło się to, czego tak wielu fanów serialu się obawiało. Krytycy nazywają najnowszą odsłonę „The Crown” Netfliksa najsłabszą, ale też najbardziej kontrowersyjną z dotychczasowych. Spore zaskoczenie budzi wątek pożaru prywatnej kaplicy królowej Wiktorii, do którego doszło w 1992 roku. Za przyczynę uznano wadliwe reflektory, przez które wybuchł pożar. Spłonęło 115 pokoi, a odbudowa budynku trwała pięć lat. Do zdarzenia doszło pod koniec roku, który królowa Elżbieta II nazywała „annus horribilis” (łac. okropny rok). W tym okresie troje z jej dzieci zdecydowało się na rozwód.

Wątek pożaru w serialu „The Crown” kończy się jednak zaskakującym zwrotem akcji. Kiedy księżniczką Małgorzatą zaczynają kierować emocje, rzuca podejrzenie, że za nieszczęściem stoi księżna Diana. Swojej siostrze i królowej matce sugeruje, że żona księcia Karola mogła to zrobić, bo była ''sfrustrowana po latach zaniedbań… postanawia wziąć sprawę w swoje ręce”. Później sugeruje, że książę Andrzej także mógł się do tego posunąć. Mówi, że królowa jest „matką, która doprowadziła go do przekonania, że jest niezwyciężony”, podczas gdy w rzeczywistości Andrew nauczył się w życiu, że „jego główną rolą jest upokorzenie”. Na samym końcu wskazuje na siebie, nawiązując do tego, jak królowa nie zgodziła się na jej małżeństwo z rozwiedzionym Peterem Townsendem.

