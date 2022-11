Po ucieczce od dwóch tyranów, tułały się po stancjach. Pomoże ekipa „Nasz nowy dom”

– Męża poznałam w wieku 22 lat. Urodziła się Ola i stopniowo ten alkohol zaczął się pojawiać. Później przemoc. Najpierw psychiczna, później fizyczna. Zabrałam Olę i uciekłyśmy do mieszkania socjalnego, żebyśmy tam miały azyl, bo Ola widziała wiele... – opowiada Pani Sylwia.

Kilka lat po ucieczce Pani Sylwia poznała nowego mężczyznę, z tego związku urodziła się Nadia. W tym czasie okazało się, że Ola ma epilepsję. Lekarze zalecili zmienienie warunków mieszkaniowych. Kobieta wzięła kredyty, pożyczki i ulokowała to w dom, który powstał na podwórku ojca konkubenta. – Mieszkaliśmy tam 1,5 roku i tam zaczęła się gehenna.... Wyładowywał się na mnie, bo to przecież wstyd dla rodziny, że on tak pije, że przywożą go nieprzytomnego do domu – mówi Pani Sylwia. Mówił, że idzie do łazienki albo dołożyć do pieca i tam pił po prostu – mówi mała Nadia.

Ekipa „Nasz nowy dom” pomoże samotnej matce

Kobiety uciekły z domu i tak zaczęła się ich tułaczka po wynajmowanych mieszkaniach, wreszcie pani Sylwia za niewielki spadek i cudem uzyskany kredyt kupiła stary, zrujnowany dom. Kobiety żyją w nim bez łazienki, w chłodzie i wilgoci. Kominiarz zakazał palenia w piecu, bo komin jest dziurawy. Pani Sylwia jest osobą niedowidzącą, potrzebuje wsparcia córek w codziennych czynnościach, Ola choruje na epilepsję, więc sporą część budżetu pochłaniają leki.

Do ich drzwi zapuka Katarzyna Dowbor, by powiedzieć rodzinie, że ich życie bardzo się zmieni. Remont zrealizuje ekipa Przemka Oślaka, a projektem zajmie się Martyna Kupczyk. W naszej galerii obejrzeć możecie zdjęcia sprzed remontu.

