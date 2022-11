Co w tym tygodniu na Netflix? Pełna lista premier

W tym tygodniu na platformie Netflix w końcu pojawi się wyczekiwany 5. sezon serialu „The Crown”. Oprócz tego dostaniemy dokument o Charlesie Cullenie – postaci przedstawionej w filmie „Dobry opiekun”. Z 2. sezonem wracają „Warrior Nun” oraz „Podróże z Zakiem Efronem”. Oprócz tego nie możecie przegapić nowego dokumentu „Stan Alabama kontra Brittany Smith” czy serii „Tajemnice FIFA”. Co jeszcze w tym tygodniu będzie miało swoją premierę na Netflix? Sprawdźcie pełną rozpiskę.

„The Crown”, sezon 5. – środa



Oparty na wydarzeniach historycznych serial przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste losy, które ukształtowały jej panowanie. Wraz z nową dekadą lat 90., rodzina królewska stoi przed prawdopodobnie największym jak dotąd wyzwaniem; opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii.



„Niezapomniane święta” – czwartek



Rozpuszczona dziedziczka fortuny traci pamięć po wypadku narciarskim i trafia na święta pod czułą opiekę pechowego wdowca i jego córki.



„Dopaść pielęgniarza zabójcę” – piątek



Dokument ujawniający, jak śledczy dowiedli, że pielęgniarz intensywnej terapii Charles Cullen zabijał pacjentów, i jak niemal udało mu się uniknąć odpowiedzialności.



„Prehistoryczna apokalipsa” – piątek



Reporter Graham Hancock podróżuje po świecie w poszukiwaniu tajemniczych zapomnianych cywilizacji sięgających ostatniej epoki lodowcowej.



„Moje życie bez ciebie” – piątek



Dziewczyna Semiha nagle z nim zrywa. Próbując dociec przyczyn, musi on stawić czoła kwestiom, które od dawna ignorował.



„Tajemnice FIFA” – środa



Twórcy skupili się na burzliwej historii organizacji. Widzowie będą mogli zobaczyć kwestie związane z walką o władzę, wkroczeniem do globalnej polityki, czy zorganizowaniem Mistrzostw Świata.



„Warrior Nun”, sezon 2. – czwartek



Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponuje teraz supermocami.



„Stan Alabama kontra Brittany Smith” – czwartek



Mieszkanka Alabamy zabiła mężczyznę, który brutalnie na nią napadł. Film dokumentuje jej wysiłki, aby zastosować obowiązujące w Alabamie prawo „Stand Your Ground”.



„Miłość i kłamstwa: Sardynia” – czwartek



Reality show, w którym sześć par kontrolowanych przez nowoczesne urządzenia potrafiące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę za prawdę i zaufanie. Oglądaj bez ograniczeń. To niezwykłe randkowe reality show prowadzi znana hiszpańska piosenkarka Mónica Naranjo.



„Podróże z Zakiem Efronem”, sezon 2. – piątek



Aktor Zac Efron podróżuje dookoła świata, poznając zdrowe i ekologiczne style życia. Towarzyszy mu Darin Olien, ekspert w dziedzinie odnowy biologicznej.



„Zagubiona kula 2” – czwartek



Po oczyszczeniu się z zarzutów genialny mechanik Lino chce tylko jednego: zemsty na skorumpowanych policjantach, którzy zabili jego brata i mentora.



„Smok mojego taty” – piątek



Bohaterem filmu jest chłopiec o imieniu Elmer, który nie najlepiej znosi przeprowadzkę do miasta z mamą. Postanawia uciec z domu w poszukiwaniu Dzikiej Wyspy, aby uratować z niewoli młodego smoka. Na Elmera czekają dzikie bestie i tajemnicza wyspa oraz przyjaźń na całe życie.



„Niewybrane drogi” – niedziela



Molly opiekuje się cierpiącym na demencję ojcem, pisarzem Leo. Mężczyzna pogrąża się we wspomnieniach i fantazjach, wyobrażając sobie, jak inaczej mogło potoczyć się jego życie. Realistyczny i poetycki dramat w reżyserii Sally Potter, autorki głośnej ekranizacji "Orlanda" Virginii Woolf.



„Monica, O My Darling” – piątek



Gdy namiętny romans przybiera nieoczekiwany obrót, ekspert robotyki przyłącza się do morderczego spisku. Ale nic – łącznie ze śmiercią – nie jest takie, jak się wydaje.



„Na ratunek piłkarzom” – środa



Czwórka młodych fanów piłki nożnej pomaga swoim idolom odzyskać wybitne umiejętności, które odebrał im podstępny zły naukowiec.



„Lilet. Never Happened” – piątek



To historia, będąca rysem charakterologicznym dziewczynki, która stała się najbardziej znaną w stolicy Filipin, dziecięcą prostytutką. Główna bohaterka, walcząc o przetrwanie na ulicach Manili, nieuchronnie stacza się ku prostytucji.



„Rodzina Clausów 2” – wtorek



Jules Claus polubił już święta, więc teraz chętnie szykuje się z dziadkiem Noëlem do tego najbardziej intensywnego czasu w roku. Wszystko idzie zgodnie z planem, aż pewnego dnia chłopak dostaje nietypowy list z zaskakującym pytaniem.



„Czy to wystarczająco czarne? Renesans czarnego kina” – piątek



To połączenie filmu dokumentalnego i niezwykle osobistego eseju uznanego scenarzysty i historyka Elvisa Mitchella, będące analizą kunsztu i potęgi kina z często pomijanej perspektywy wkładu Afroamerykanów w filmy z przełomowej ery lat 70.



„Neal Brennan. Blocks” – wtorek

Od dziwnych relacji, które mają ludzie z psami do pytania, jak można iść na randkę z modelką. Neal Brennan opowiada o swoim życiu w szczególnym stand-upie.

