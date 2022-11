Piotr Polk dostał trzecią nerkę. Jak czuje się aktor z „Ojca Mateusza”?

We wrześniu dwa lata temu Piotr Polk usłyszał od lekarzy, że jego nerki są niewydolne. Walczył o zdrowie przez kilka kolejnych miesięcy, wiedząc, że w końcu czekają go dializy lub przeszczep nerki.

– To była 2-letnia walka o to, by stanąć na nogi, by mieć siłę. Cały czas pracowałem, robiłem to samo. Nikt nie był w stanie rozpoznać we mnie choroby. Ale ta walka odbywała się codziennie rano między mną a mną, żeby stanąć. Byłem pod kontrolą lekarzy, leków. Tę walkę przegrywałem. Ja czułem, że jestem coraz słabszy, ten organizm był coraz bardziej zatruty, objawiało się to bólem kości, stawów, brakiem oddechu. To był bardzo trudny okres dla mnie – powiedział aktor w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”.

Piotr Polk przeszedł przeszczep wyprzedzający. Jak się czuje?

Aktor jednocześnie aplikował do programu przeszczepowego. Po 4 miesiącach usłyszał cudowną wiadomość – znalazł się dla niego dawca. Operacja przeszczepu trzeciej nerki trwała 4 godziny. Polk opowiedział, że lekarze zdecydowali się wykonać tzw. przeszczep wyprzedzający, tj. doszczepić trzecią nerkę, aby odciążyć dwie pozostałe.

Na szczęście operacja się powiodła, a uwielbiany przez Polaków aktor przyznał w wywiadzie, że czuje się, jakby „miał siły za dziesięciu”.

Piotra Polka widzowie zobaczyć będą mogli niebawem w spektaklu „żONa”. Nieprzerwanie aktor pojawia się w „Ojcu Mateuszu” jako inspektor Orest Możejko. W 2022 roku zagrał także w kilku filmach, w tym „Mój dług”, „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” czy „Poskromienie złośnicy”.

