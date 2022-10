„Na Wspólnej”. Szulcowie-milionerzy nie mogą wydać ani złotówki?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3514.?

Szulcowie zastanawiają się, jak wydać wygrane 3 miliony złotych. Po podliczeniu wszystkich marzeń wychodzi, że… brakuje im kilkuset tysięcy. Na dodatek Wojtka zaczepia Muszko i proponuje mu wspólny biznes a Monika proponuje, by zainwestowali w kampanię prezydencką Damiana. "Kłopot" załatwia Wojtek, który po powrocie z pracy oświadcza, że nie mogą wydać ani złotówki. Co się stało?

Danka prosi Bednarczuk, żeby odpuściła zbuntowanym uczniom i spróbowała się z nimi dogadać. Teresa absolutnie się nie zgadza. Tymczasem młodzież, pod dowództwem Decybela, szykuje się do kolejnej rundy walki z polonistką – robią sobie koszulki na których cytują poniżające ich komentarze Bednarczuk. Chcą w nich iść do szkoły. Nina uważa, że przeginają, że to wszystko idzie za daleko. Co na to Decybel i klasa?

Berg z Cieleckim przygotowują mieszkanie swoich dzieci przed ich powrotem z urlopu. W oczekiwaniu na zamówione meble, mężczyźni wyrzucają starą kanapę, którą połamali. Potem Kasia aranżuje salon z nowymi meblami. Kiedy wracają Jarek i Eliza z dziećmi – są zachwyceni. Do chwili, kiedy dowiadują się, że ojcowie wyrzucili na śmietnik starą kanapę – przecież tam były schowane wszystkie ich oszczędności.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

