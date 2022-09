„Pierwsza miłość”. Marzena i Emilka mają nowy plan

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – co w najnowszym odcinku?

Kacper i Marysia są w szoku po informacji, którą otrzymali. Kacper postanawia urządzić konfrontację z rodzicami. Natomiast Marzena i Emilka rozmawiają na temat Sandry i Eryka. Mają złe przeczucia i chcą dowiedzieć się jak najwięcej na temat ich planów inwestycyjnych. Podstępem próbują wyciągnąć nieco więcej informacji. Weksler domyśla się dlaczego Sandra nagle zainteresowała się Wadlewem. Postanawia wraz z Fabianem przyjechać do agroturystyki Śmiałka.

Natomiast Kinga waha się przed podróżą do Nowej Zelandii. Janek stara się przekonać ją, że nie ma się o co martwić, bo chłopcy doskonale poradzą sobie bez niej i nie na każdy wyjazd muszą jechać wszyscy razem. Tomek postanawia wykorzystać ten czas i proponuje Jolce zamieszkanie razem pod nieobecność rodziców.

Natomiast Marta zaprasza „Łukasza” do siebie i próbuje namówić na wspólne zdjęcie, by wreszcie móc go pokazać przyjaciółce.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

QUIZ z hitów lata 2022