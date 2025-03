Powstaje „Love is Blind: Polska”! Netflix realizuje polską edycję światowego fenomenu

Program Netflixa „Love is Blind: Polska” rzuci wyzwanie współczesnemu światu randkowania, stawiając w centrum pytanie – czy prawdziwa miłość potrafi być ślepa? Czy możliwe jest poznanie swojej bratniej duszy i zbudowanie głębokiej emocjonalnej więzi, nie wiedząc nic o wyglądzie, statusie społecznym czy majątkowym drugiej osoby? O sile miłosnego eksperymentu przekonali się już widzowie m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji czy Japonii – teraz czas na Polskę! Single i singielki gotowi na trwały, oparty na głębokim uczuciu związek na życie, mogą zgłaszać się do castingu – pod TYM LINKIEM.

Na czym polega „Love is Blind”?

W „Love is Blind” single i singielki spotkają się ze sobą w tzw. „kapsułach" – pokojach połączonych ze sobą cienką ścianą. To w nich, odcięci od świata zewnętrznego i bez widzenia się nawzajem, pary prowadzą rozmowy, poznając się lepiej każdego dnia. Gdy zbudowana w ten sposób emocjonalna więź przerodzi się w głębokie uczucie, decydują się na zaręczyny – dopiero wtedy zobaczą się po raz pierwszy. Po opuszczeniu „kapsuł" pary starają się połączyć emocjonalną więź z fizyczną – zamieszkują ze sobą, testują swoją relację w życiu codziennym i planują ślub. To właśnie przy ołtarzu zdecydują, czy powiedzą sobie sakramentalne „tak" i udowodnią, że miłość jest naprawdę ślepa, czy też odejdą od siebie na zawsze.

„Love is Blind” na świecie

Program Love is Blind stał się globalnym fenomenem od premiery pierwszej edycji w Netflixie w 2020 roku. Po tym, jak eksperyment stał się hitem w USA (gdzie w sumie doczekał się 8 sezonów), podbił również serca fanów dzięki adaptacjom zrealizowanym w Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Meksyku, Argentynie oraz na Bliskim Wschodzie. Netflix ogłosił już, że oprócz Polski, Love is Blind pojawi się także we Francji i we Włoszech. Wszystkie dotychczas wyprodukowane edycje i sezony są dostępne do obejrzenia w Netflixie.

Kto może zgłosić się do „Love is Blind: Polska”?

„Love is Blind: Polska” to wyjątkowy i pierwszy tego rodzaju eksperyment miłosny, w którym najważniejsza jest szczerość i głęboka emocjonalna więź. Jeśli wiesz, czego chcesz od życia i jesteś gotowy/gotowa na kolejny krok, zgłoś się na casting. Netflix poszukuje kobiet i mężczyzn, którzy pragną stworzyć trwały, oparty na głębokim uczuciu związek na życie.

