Tim Cook potwierdza! Świetne informacje dla fanów serialu „Rozdzielenie”

Zdaje się, że Lumon Industries ma się dobrze. Po rekordowym sukcesie drugiego sezonu najchętniej oglądanego serialu na Apple TV+ „Rozdzielenie”, ten globalny fenomen oraz nagrodzony Emmy i Peabody thriller został oficjalnie przedłużony o kolejny sezon.

Produkcja, której twórcą i reżyserem jest Ben Stiller, a w której występują nominowany do nagrody Emmy Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, zdobywca nagrody Emmy John Turturro, zdobywca Oscara Christopher Walken oraz zdobywczyni Oscara i Emmy Patricia Arquette, od swojej premiery cieszy się niesłabnącym uznaniem. Serial jest regularnie określany mianem „jeden z najlepszych seriali dekady”, „kulturowy fenomen” i „najlepsza rzecz w telewizji”.

twitter

„Praca nad »Rozdzieleniem« to jedno z najbardziej ekscytujących twórczo doświadczeń, w jakich kiedykolwiek brałem udział -” powiedział producent wykonawczy i reżyser Ben Stiller. „Nie pamiętam tego, ale zapewniono mnie, że praca nad trzecim sezonem będzie równie przyjemna, mimo że wszelkie wspomnienia z tych przyszłych wydarzeń zostaną na zawsze i nieodwracalnie wymazane z mojej pamięci” – dodał.

„Pomysł na stworzenie kolejnych odcinków »Rozdzielenia« z najlepszą obsadą i ekipą na świecie ekscytuje mnie bardziej niż wszystkie pułapki na palce na świecie razem wzięte” – powiedział twórca, scenarzysta i producent wykonawczy Dan Erickson. „Nie mogę się doczekać, aby dzielić smutek, radość, lęk i złośliwości z tymi naprawdę niesamowitymi ludźmi” – dodał.

O czym jest serial „Rozdzielenie”?

W serialu „Rozdzielenie” Mark Scout (Scott) przewodzi zespołowi w Lumon Industries, gdzie pracownicy przeszli procedurę oddzielenia, która chirurgicznie dzieli ich wspomnienia na te związane z pracą i życiem osobistym. To odważne podejście do „równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” zostaje poddane w wątpliwość, gdy Mark trafia w centrum rozwijającej się zagadki, która zmusi go do zmierzenia się z prawdziwą naturą swojej pracy... i samego siebie. W drugim sezonie Mark i jego przyjaciele odkrywają poważne konsekwencje igrania z barierą oddzielenia, prowadząc ich jeszcze głębiej w wir nieszczęść.

Czytaj też:

Dobre nowe filmy na Max. 10 propozycji na weekendCzytaj też:

Polacy powinni być zadowoleni. Od dziś na Netflix i Max 10 dobrych nowości na weekend