Jesienna ramówka Telewizji Polskiej. Co nowego obejrzą widzowie?

Jesienna ramówka dwóch kanałów Telewizji Polskiej ruszy z początkiem września. Nowością na antenie TVP1 będzie serial „Korona królów. Jagiellonowie”.

„Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Krakowscy możni, żeby zatrzymać władcę na tronie, aranżują jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego Anną Cylejską. Narzeczona nie przypada królowi do gustu, Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie” – czytamy w opisie serialu „Jagiellonowie”. Widzowie „Jagiellonów” zobaczą m.in. bitwę pod Grunwaldem, którą produkcja określa jako „widowiskową”.

W serialu główną rolę Władysława Jagiełły zagrał Sebastian Skoczeń, a w Annę Cylejską wcieliła się Milena Staszuk. W obsadzie serialu znaleźli się również m.in.: Agnieszka Wagner, Mariusz Jakus, Radosław Pazura, Jacek Kopczyński, Robert Rozmus, Bogdan Kalus, Filip Gurłacz oraz Dagmara Bryzek.

Na antenę TVP2 wróci po latach program „Tak to leciało!”, którego nowe odcinki widzowie oglądać będą mogli w niedziele o godz. 16:15. Show poprowadzą Sławomir Zapała i jego żona Kajra.

W niedzielne wieczory obejrzymy też 5. sezon serialu „Wojenne dziewczyny”. „Sytuacja na frontach zmieniła się. Armia niemiecka doświadcza pierwszych klęsk. Jednocześnie na terenach okupowanych wzmaga się terror” - czytamy w opisie produkcji.

Na TVP2 z początkiem września wróci także „The Voice of Poland” oraz „The Voice Senior”, który obejrzymy w soboty. Dzień później emitowany będzie z kolei 9. sezon „Rolnik szuka żony”.

Widzowie TVP1 znów obejrzą „You Can Dance. Nowa generacja”, tym razem z prowadzącą Edytą Herbuś.

A już jesienią na kanałach Telewizji Polskiej obejrzymy znane i lubiane seriale jak „Klan”, „Leśniczówka”, „Ojciec Mateusz”, „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” czy „Na dobre i na złe”. Wrócą także programy „Jaka to melodia?”, „Jeden z dziesięciu”, „Familiada”, „Koło Fortuny” czy „Postaw na milion”.

Czytaj też:

„Taniec z gwiazdami”. Rusza 13. edycja! Oto wszyscy uczestnicy