Katarzyna Cichopek z kolejną propozycją od TVP. Pojawi się w popularnym programie

Katarzyna Cichoepk mimo głośnego rozstania ze Marcinem Hakielem wciąż otrzymuje nowe propozycje. Wygląda na to, że TVP docenia potencjał serialowej Kingi, a aktorka dobrze sprawdza się w roli prowadzącej. Już od jakiegoś czasu Cichopek prowadzi „Pytanie na Śniadanie” w duecie z Maciejem Kurzajewskim, a ostatnio para prezenterów poprowadziła też koncert w Opolu.

Przed Katarzyną Cichopek stoją jednak nowe wyzwania. Gwiazda zaczęła pracę przy kolejnym programie. Już jesienią na antenie TVP Kobieta premierowo zobaczymy program o wnętrzach – „Operacja aranżacja”, który to właśnie poprowadzi była partnerka Hakiela. Towarzyszyć jej będzie architekt Jonatan Kilczewski. – Cieszę się, bo jest to program misyjny. Odmienia wnętrza, ale i życie – zdradziła aktorka w romowie z „Super Expressem”.

Katarzyna Cichopek w jury „You Can Dance – Nowa generacja”

To jednak nie koniec nowych projektów. Katarzyna Cichopek zasiądzie w jury tanecznego show „You Can Dance – Nowa generacja”. Pierwsze medialne doniesienia pojawiły się już w połowie czerwca jednak teraz TVP potwierdziło tę informację w swoich mediach społecznościowych. „Jako trzecia osoba w jury zasiądzie aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek. W swoim dorobku posiada wiele osiągnięć związanych z tańcem” – czytamy pod zdjęciem celebrytki. Poza Cichopek uczestników oceniać będzie jeden z najpopularniejszych choreografów Agustin Egurrola i Ida Nowakowska, która sławę zdobyła dzięki „You Can Dance”. Tegoroczną edycję poprowadzi tancerka Edyta Herbuś. Podczas tego sezonu nie zobaczymy już Klaudii Antos i Miśka Kostrzewskiego.

