„Jagiellonowie”, czyli kontynuacja „Korony królów”. Mamy zdjęcia z planu serialu TVP

Nowy serial Telewizji Polskiej, przedstawia dzieje Jagiellonów, a jego akcja rozpoczyna się w 1399 roku.

„Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Krakowscy możni, żeby zatrzymać władcę na tronie, aranżują jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego Anną Cylejską. Narzeczona nie przypada królowi do gustu, Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie” – czytamy w opisie serialu „Jagiellonowie”. Widzowie „Jagiellonów” zobaczą m.in. bitwę pod Grunwaldem, którą produkcja określa jako „widowiskową”.

Kto w obsadzie nowego serialu TVP?

W serialu główną rolę Władysława Jagiełły zagrał Sebastian Skoczeń, a w Annę Cylejską wcieliła się Milena Staszuk. W obsadzie serialu znaleźli się również m.in.: Agnieszka Wagner, Mariusz Jakus, Radosław Pazura, Jacek Kopczyński, Robert Rozmus, Bogdan Kalus, Filip Gurłacz oraz Dagmara Bryzek.

Serial „Jagiellonowie”. Kiedy w telewizji?

Serial „Jagiellonowie” będzie nadawany w telewizyjnej Jedynce już jesienią 2022 roku. Produkcja ma być emitowana w paśmie codziennym, prawdopodobnie w podobnym czasie, jak nadawana była „Korona królów”. Serial liczył będzie 125 odcinków.

